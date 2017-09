Fortinet richiama l’attenzione su BlueBorne, una nuova minaccia in grado di sfruttare una serie di vulnerabilità del Bluetooth rendendo così miliardi di dispositivi potenzialmente esposti e vulnerabili agli attacchi. Se non vi è ancora evidenza che questi vettori di attacco esistano già in natura, è possibile che dei proof-of-concept esistano già in laboratorio, o che possano essere sviluppati e rilasciati in tempi brevi.

BlueBorne è un malware ibrido trojan-worm che si diffonde via Bluetooth. Le sue caratteristiche worm-like rendono ogni sistema infetto anche un possibile vettore alla ricerca attiva di host potenzialmente vulnerabili. Questi comprendono ogni dispositivo Bluetooth-enabled, compresi sistemi basati su Android, iOS, Mac OSX e Windows.

Le implicazioni legate a questo vettore di attacco sono particolarmente importanti, perché il Bluetooth è uno dei più noti e diffusi protocolli di connettività al mondo, utilizzato da una grande quantità di strumenti elettronici e smartphone, oltre che da un numero sempre più significativo di dispositivi IoT, tra cui smart TV, accessori smart car e sistemi di sicurezza domestica.

Affrontare la minaccia BlueBorne può essere difficile, anche perché il Bluetooth non è un protocollo di comunicazioni monitorato e ispezionato dalla maggior parte dei tool di sicurezza di rete, e quindi dispositivi tradizionali di sicurezza quali sistemi di intrusion detection non saranno probabilmente in grado di rilevare attacchi BlueBorne.

Una volta identificato l’obiettivo da colpire, per l’attacco sono sufficienti meno di 10 secondi, con i dispositivi presi di mira che non devono nemmeno accettare una connessione in arrivo per essere compromessi. Dopo che il dispositivo è stato compromesso, gli hacker possono eseguire su di esso comandi arbitrari, fino eventualmente ad accedere e sottrarre dati. Parallelamente, il malware inizia immediatamente a cercare nuovi dispositivi Bluetooth potenzialmente vulnerabili per diffondersi ulteriormente.

Per proteggere i propri dispositivi Bluetooth, gli esperti Fortinet consigliano di seguire immediatamente questi tre passaggi: