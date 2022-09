Mentre si sente spesso parlare di applicazioni Android che si presentano come malware e adware, è raro che app iOS fraudolente riescano a passare attraverso i controlli di sicurezza di Apple. Tuttavia, il team di ricercatori Satori Threat Intelligence & Research di HUMAN Security ha scoperto 10 applicazioni per iPhone che, una volta installate, “commettono diversi tipi di frode pubblicitaria”.

In un lungo post sul blog dedicato alle operazioni Cariddi e Scilla, i ricercatori hanno scoperto che numerose app, di cui più di 10 su iOS e circa 75 su Android, “contenevano codice mascherato da altri giochi legittimi usati per scopi pubblicitari, contribuendo a mantenere il loro funzionamento silente“. Le app in questione utilizzavano codice offuscati per generare clic falsi e annunci fraudolenti su schermate nascoste che sono “cariche di pubblicità, ingannando gli inserzionisti e costringendoli a pagare per impression false a un pubblico che non ha mai visto quegli annunci”.

Le app scoperte dai ricercatori sono tutte imitazioni di giochi popolari e sono state rimosse dall’App Store:

Fire-Wall

Loot the Castle

Ninja Critical Hit

Racing Legend 3D

Rope Runner

Run Bridge

Shinning Gun

Tony Runs

Wood Sculptor

I ricercatori non hanno rilevato alcun rischio per la sicurezza dei dispositivi, ma i processi in background e la trasmissione potrebbero avere un impatto sulle prestazioni e sulla durata della batteria. Inoltre, i team di sicurezza avvertono che gli sviluppatori “potrebbero aggiornare le app per modificarne il funzionamento, quindi la cosa migliore è rimuovere le app dal proprio dispositivo mobile”.

Esistono vari modi per eliminare un’applicazione, il più semplice è quello di individuarla nelle Impostazioni:

Andare su Impostazioni.

Generali > Archiviazione iPhone (o Archiviazione iPad).

Scorrere l’elenco delle app (che sono ordinate in un elenco da quella che occupa più spazio in memoria).

Per eliminare un’app, toccarla e selezionare Elimina app nella pagina successiva.