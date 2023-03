Lenovo ha iniziato la vendita in Italia di uno smartphone che associa i marchi Motorola e ThinkPad e si rivolge direttamente alle aziende. Il Lenovo ThinkPhone by Motorola è uno smartphone Android di fascia alta, particolarmente attento alla sicurezza dei materiali e del software e alle funzionalità di collaborazione con pc e dispositivi aziendali, preferibilmente Lenovo, mirate a incrementare la produttività dei dipendenti.

Per l’Executive General Director di Motorola Italia Carlo Barlocco, recentemente nominato anche Head delle operazioni B2B in area Emea, “si è concretizzato il merge con Lenovo, con Motorola che opera come marchio per gli smartphone in un’offerta integrata”.

Secondo Barlocco, questo avviene in un momento particolare di consolidamento del mercato, in cui molti marchi si stanno ritirando dalla produzione e vendita di smartphone. Un mercato che – per la prima volta – cala del 10 percento in termini di pezzi venduti, ma che tiene un po’ di più se si guarda al valore. I clienti stanno quindi spendendo un po’ di più per avere una maggiore qualità, e quelli aziendali ricercano soprattutto affidabilità, servizi di assistenza di livello business, certificazioni e sicurezza.

Nelle intenzioni dell’azienda, l’integrazione nell’offerta Lenovo – che ha una quota di mercato del 24 percento e una forte penetrazione nel settore B2B – permetterà di accreditarsi più velocemente sul mercato. Il lancio in Italia comincia con la spedizione di due contratti da 14.000 pezzi complessivi nei settori bancario e assicurativo.

Lenovo ThinkPhone by Motorola: le caratteristiche

Il ThinkPhone è un telefono di fascia alta, con un prezzo di listino di 999 euro: piuttosto alto per il mercato B2B (anche se è Barlocco per primo ad ammettere che nelle gare sarà proposto a prezzi scontati).

È basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 8+ di prima generazione (l’azienda ha preferito non adottare la seconda generazione, appena presentata, per puntare su una piattaforma già ampiamente testata), schermo pOLED FHD+ da 6,6 pollici, batteria da 5000 mAh che, secondo Motorola, garantisce fino a 36 ore di autonomia e una fotocamera da 50 megapixel.

A listino è disponibile un solo taglio di memoria e storage: 8 GB di Ram e 256 GB di memoria flash, non espandibile attraverso microSD, ma in altri paesi sono previsti modelli con più Ram e diversi tagli di storage.

La scocca è in alluminio e il design, con il logo ThinkPhone inclinato sul retro in Kevlar e la presenza di un pulsante rosso sul lato sinistro, ricorda chiaramente quello dei notebook ThinkPad. Le certificazioni di resistenza alle sollecitazioni e alla penetrazione di polvere e liquidi sono MIL STD 810H e IP68 (tra le altre cose, resistenza a urti, vibrazioni, corrosione, choc termico e un’ora di immersione a 3 metri di profondità).

Integrazioni con i pc e i sistemi di gestione aziendale

Il tasto rosso, ispirato al TrackPoint dei ThinkPad, permette di aprire al volo un’applicazione, e in particolare l’app Motorola Ready For, che permette diversi tipi di interazione con pc (trasferimento di dati, mirroring dello schermo dello smartphone sul pc, utilizzo come webcam ad alta risoluzione…), o anche una sua sostituzione, attraverso il collegamento diretto di monitor, mouse e tastiera.

La componente Windows di Ready For si può installare su qualsiasi computer, ma alcune funzionalità funzionano al meglio solo con hardware Lenovo, o quanto meno la funzionalità è garantita.

Oltre al pc, l’altro livello di integrazione avviene con i sistemi di gestione dei dispositivi aziendali. Chi utilizza Lenovo Device Manager per la gestione dei dispositivi potrà avere visibilità sia sui pc che sugli smartphone della flotta aziendale da un unico punto di controllo.

Sistema, sicurezza e aggiornamenti

Il ThinkPhone monta Android 13 Enterprise Recommended, che permette l’onboarding zero touch per i nuovi utenti. Motorola garantisce un ciclo di aggiornamenti di sicurezza bimestrale per una durata di quattro anni, eventualmente espandibili a 5 come servizio aggiuntivo, e due aggiornamenti del sistema operativo.

Tra le opzioni di assistenza troviamo diversi piani Moto Care: l’estensione di un anno della garanzia standard e due opzioni che proteggono anche da danni accidentali, per uno o due anni.

La sicurezza viene gestita dalla versione Android della funzione ThinkShield che troviamo sui PC Lenovo, e da Moto KeySafe, che tiene password e chiavi crittografiche separate dagli altri dati del dispositivo.

Le integrazioni con pc e sistemi di gestione, uniti alle garanzie su aggiornamenti e assistenza (che sarà erogata anche attraverso la rete dei centri Lenovo) potrebbe garantire al dispositivo una vita più lunga della media, convincendo qualche cliente a pagare un prezzo superiore rispetto a molti altri smartphone aziendali.