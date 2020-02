Coronavirus: le aziende che rinunciano al Mobile World Congress di Barcellona

Dopo LG, anche Sony, Ericsson, Amazon e Nvidia rinunciano a partecipare alla fiera di Barcellona per minimizzare i rischi per dipendenti, clienti e partner, mentre i produttori cinesi mettono in quarantena i propri partecipanti.

Dopo l’annuncio di LG di voler annullare la propria partecipazione al Mobile World Congress di Barcellona per preoccupazioni relative alla diffusione del nuovo Coronavirus, si allunga la lista di nomi eccellenti che hanno deciso di ritirarsi da quella che è la più importante manifestazione fieristica e congressuale per quel che riguarda cellulari, reti e servizi di comunicazione.

Le restrizioni ai viaggi dalla Cina operate da governi e compagnie aeree facevano già prevedere una partecipazione sicuramente più scarsa rispetto agli anni passati (5-6.000 visitatori ed espositori provenienti dalla Cina secondo la GSM Association, organizzatrice del Congresso, pari al 5-6% delle presenze).

A fare rumore però non è tanto la comprensibile defezione di aziende cinesi (che stanno anzi confermando la partecipazione, pur prevedendo particolari misure precauzionali), ma colossi basati nel resto dell’Asia, in Europa e negli Stati Uniti.

Mobile World Congress: elenco delle defezioni

Ecco l’elenco attuale, in continuo aggiornamento, delle aziende che hanno annullato o modificato la propria partecipazione al Mobile World Congress di Barcellona.

LG Electronics

Il produttore sudcoreano è stato il primo brand di rilevo ad annunciare, il 5 febbraio, che non avrebbe partecipato al Mobile World Congress per tutelare la salute di dipendenti, clienti e partner, evitando loro lunghe trasferte in aereo. Ne abbiamo parlato in dettaglio in questo articolo.

Ericsson

Il produttore svedese di apparecchiature per le infrastrutture di rete cellulari ha annunciato il suo ritiro il 7 febbraio, precisando che gli le novità e le demo che avrebbe dovuto presentare a Barcellona saranno al centro di una serie di eventi locali denominata “Ericsson Unboxed”.

Sony

Il 10 febbraio è il turno di Sony di annunciare il suo ritiro. La prevista conferenza stampa prevista per le 8:30 del 24 febbraio sarà diffusa sul canale YouTube di Sony Xperia, alla stessa ora.

Amazon

Pur in assenza di un comunicato ufficiale, la notizia del ritiro di Amazon dal Mobile World Congress è stata diffusa da TechCrunch, che ha raccolto una dichiarazione scritta in tal senso.

Nvidia

Un post stringato sul blog aziendale annuncia che Nvidia non manderà alcun dipendente a Barcellona quest’anno. L’azienda avrebbe dovuto presentare soluzioni riguardanti l’intelligenza artificiale, il 5G e le Virtualized Radio Access Network.

Presenti, ma con cautela

Altre aziende, pur confermando la partecipazione, stanno ridimensionando la propria presenza o adottando cautele particolari per evitare i rischi di contagio.

Samsung

Citando fonti interne non confermate dall’azienda coreana, CNet afferma che Samsung – pur essendo presente con un proprio stand ed eventi di presentazione – terrà a casa molti dei suoi dirigenti coreani e americani.

ZTE

Inizialmente inclusa tra le aziende che hanno ritirato la propria partecipazione, ZTE ha in seguito confermato la presenza su Twitter, aggiungendo che prenderà misure precauzionali aggiuntive per minimizzare i rischi di contagio, tra cui una quarantena volontaria di 14 giorni per tutti i dipendenti. In aggiunta, i dirigenti che dovranno partecipare a meeting di alto livello, rimarranno “in isolamento” in Europa nelle due settimane precedenti l’evento. ZTE ha in ogni caso annullato la prevista conferenza stampa.

Huawei

Il colosso della telefonia cinese, che pure ha rimandato la conferenza per gli sviluppatori prevista a Shenzen l’11 e 12 febbraio come misura precauzionale contro il contagio da nuovo Coronavirus, ha confermato la partecipazione, prevedendo misure come una quarantena di 14 giorni per tutto il personale inviato a Barcellona.

La dichiarazione della GSMA

L’elenco delle defezioni, e qualche titolo catastrofista su un possibile insuccesso della manifestazione ha spinto la GSMA, organizatrice del Mobile World Congress, a rilasciare il 9 febbraio (di domenica!) una dichiarazione sul proprio sito.

Ricordando che l’evento prevede comunque la partecipazione di 2.800 espositori confermati, l’organizzatore ha annunciato alcune misure precauzionali che si aggiungono alle restrizioni ai viaggi già applicate dal governo e dalle compagnie aeree.

In particolare:

Ai viaggiatori in arrivo dalla provincia di Hubei non sarà permesso l’accesso all’evento;

Tutti i viaggiatori che sono stati in Cina dovranno dimostrare di aver lasciato il paese da più di 14 giorni;

Sarà implementato uno screening delle temperature per tutti i partecipanti, che dovranno anche certificare con un’autodichiarazione di non essere stati a contatto con persone infette;

Saranno incrementati i programmi di pulizia e disinfezione delle aree particolarmente a rischio, quali zone catering, corrimani, porte, touch screen, microfoni per i relatori eccetera;

Il personale medico sarà raddoppiato, e saranno distribuiti prodotti per l’igiene e la disinfezione.

La nota della GSMA prosegue citando le autorità nazionali e locali sull’assenza di rischi specifici per la Catalogna, ma raccomanda a espositori e partecipanti di adottare linee guida e protocolli raccomandati dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità per mitigare i rischi di infezione.