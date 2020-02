La società ha annunciato che dal 31 agosto 2020 non produrrà più telefoni Android Blackberry, una scelta che non sorprende

Nel corso del 2020 potrete ancora acquistare un BlackBerry, ma non aspettatevi nuovi modelli o aggiornamenti software. TCL, la società che produce smartphone a marchio BlackBerry, ha dichiarato che dal 31 agosto 2020 “non venderà più dispositivi mobili a marchio BlackBerry … (e) non manterrà i diritti per progettare, produrre o vendere nuovi dispositivi mobili BlackBerry”. È praticamente un duro colpo per le esili speranze di rinascita dell’azienda.

TCL afferma che continuerà a fornire supporto per i telefoni BlackBerry KeyOne o Key2 fino ad agosto 2022, ma è poco probabile che arrivi un aggiornamento di Android 10.

L’investimento di TCL in BlackBerry è sempre stato una strada in salita. Quando la società ha annunciato che rilevava la licenza del marchio, nel dicembre 2016, ha sollevato un mix di sguardi interrogativi e risatine, poiché il periodo di massimo splendore di BlackBerry era finito da tempo. Il lancio dell’iPhone e la proliferazione dei telefoni Android hanno reso la tastiera hardware bizzarra e antiquata.

Tuttavia TCL ha persistito e, ad essere onesti, il BlackBerry Key2 ha ricevuto critiche positive. Ma in un mondo di schermi da sei pollici e potenti fotocamere, la visione di BlackBerry è difficile da sostenere. Anche il servizio BlackBerry Messenger, un tempo molto utilizzato, è stato chiuso lo scorso maggio.

Quindi non sorprende affatto che TCL abbia deciso di non rinnovare la sua licenza BlackBerry. Ogni telefono BlackBerry è destinato a essere un prodotto di nicchia e, con i progressi in fotocamere e pixel dei telefoni Android, in quella nicchia ci sono ormai pochi nostalgici che scelgono la tastiera fisica.