Addio a BlackBerry? Sì, ma attenti a Google e Microsoft

Mentre gli ultimi resti di BlackBerry stanno per dissolversi, come potrebbero porsi Google e Microsoft nei confronti di questo storico brand di telefonia?

Nel caso in cui non aveste ancora sentito la notizia, la società responsabile della fabbricazione degli smartphone BlackBerry ha annunciato che non realizzerà più dispositivi con il nome di questo brand così iconico. La società in questione non è in realtà BlackBerry stessa. No: quella società, un tempo nota come Research in Motion, non produce più hardware dal 2016.

Nello stesso anno la cinese TCL si assunse il compito di produrre, vendere e supportare smartphone con il brand BlackBerry, con Android come sistema operativo e BlackBerry come fornitore di software supplementare e servizi. Questa settimana TCL ha annunciato che l’accordo con BlackBerry è scaduto e che, evidentemente, non ha intenzione di rinnovarlo.

Siamo onesti, però. Gli smartphone BlackBerry basati su Android degli ultimi anni non sono mai stati particolarmente riusciti e, nonostante tutti i persistenti sentimenti affettuosi verso il brand, non sembrava che molte persone stessero effettivamente acquistando questi nuovi modelli realizzati da TCL. Per non parlare del pessimo tempismo con cui gli aggiornamenti di Android arrivavano sui BlackBerry di TCL, una dura realtà che era fortemente in contrasto con il messaggio-chiave di BlackBerry da sempre incentrato sulla sicurezza.

Tuttavia, ci fu un tempo in cui BlackBerry era davvero sinonimo di smartphone business-friendly e primi in termini di sicurezza; dispositivi progettati non per Snapchat o WhatsApp ma piuttosto per professionisti seri che volevano svolgere il proprio lavoro utilizzando i migliori servizi di produttività disponibili con la massima sicurezza. E questo, se ci pensate un attimo, è un ruolo che nessun’altra azienda è ancora riuscita a ricoprire.

Certo, Samsung vende tonnellate di smartphone, ma i suoi punti di forza risiedono nell’hardware, visto che l’esperienza utente lascia a volte a desiderare e che gli aggiornamenti del sistema operativo non sono una priorità assoluta. Apple, invece, tira fuori la carta della sicurezza quando è conveniente, ma pochi contesterebbero il fatto che i servizi di Google siano generalmente superiori. Anche le recensioni critiche sugli smartphone Pixel rimarcano come questi siano un piacere da usare per merito del loro software superlativo e del modo olistico e coerente di integrare le migliori proprietà di Google.

E qui sta il problema. Nonostante questi indubbi pregi, ogni smartphone Pixel sembra avere un asterisco collegato che gli impedisce di ottenere una raccomandazione diffusa e sincera. Senza alcuna vera eccezione, c’è sempre qualche grande “ma”: “È il modo migliore per provare i servizi Android e Google, ma …”.

Quando si parla di ciò che ha reso grandi i classici device BlackBerry, i temi che si sentono più spesso sono la loro facilità d’uso, abilitata in gran parte dal risultato di avere una singola azienda che sviluppa contemporaneamente il sistema operativo e i servizi circostanti, insieme con la loro attenzione alla sicurezza e alla produttività sopra ogni altra cosa. Ovviamente c’era anche la tastiera hardware, ma nonostante la nostra nostalgia collettiva per una tale caratteristica fisica, i produttori di smartphone insistono sul fatto che quasi nessuno vuole effettivamente acquistare dispositivi che tolgono spazio allo schermo per una tastiera QWERTY fisica.

Beh, indovinate un po’? Questi aspetti sono incredibilmente vicini alle stesse qualità che descrivono i punti di forza di Google nei suoi sforzi fatti sul versante mobile. All’interno di Android, a parte tutti i pro e contro del caso, nessun’altra azienda si avvicina alla facilità d’uso e all’ambiente olistico creato dagli smartphone Pixel, in cui i servizi di Google si integrano perfettamente nel sistema operativo invece di sentirsi goffamente in contrasto con le forze concorrenti. Nessun’altra azienda connessa ad Android ha l’incentivo a rendere gli aggiornamenti in corso una priorità come fa invece Google (e sì, quegli aggiornamenti contano davvero quando si tratta di aree come la privacy e la sicurezza).

E mentre Apple gode di alcuni di questi vantaggi all’interno del proprio ecosistema, i possessori di iPhone che utilizzano Google hanno spesso da ridire quando si tratta di rendere i servizi Google parte integrante dell’esperienza iOS. Se qualcuno potesse riempire il vuoto che BlackBerry si sta lasciando alle spalle (il vuoto di una coesiva e completa esperienza di tecnologia mobile con servizi nativi di prim’ordine e un’enfasi sia sulla produttività che sulla sicurezza), Google sarebbe senza dubbio nella migliore posizione per farlo.

Detto questo, c’è un’altra società che punta su un’esperienza di business altrettanto fluida e coerente: Microsoft. Con la promessa che Microsoft sta mostrando nei suoi primi sforzi sul versante Android (il prossimo Surface Duo a doppio display), e con l’enfasi esistente della società sulla produttività e sulla sicurezza come priorità assolute, non sembra affatto folle immaginare una Microsoft non tanto a prendere le redini di BlackBerry, quanto più a diventare essa stessa una “BlackBerry” del settore mobile nei prossimi anni.