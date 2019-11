BlackBerry espande la sua suite UEM in ottica zero trust

BlackBerry ha presentato diversi aggiornamenti alla sua piattaforma di sicurezza per la mobilità aziendale, offrendo tre nuovi prodotti UEM volti a consentire l’accesso sicuro a strumenti, applicazioni e file basati su un’architettura zero trust. Il trio delle nuove suite è un aggiornamento strategico del prodotto top di Blackberry, ovvero Enterprise Mobility Suite.

Zero trust è un’architettura o una rete di sicurezza aziendale in cui non esiste mai un’opzione “default trust” che si fida automaticamente di persone o sistemi; richiede invece una forma di verifica per qualsiasi tentativo di accesso ai sistemi aziendali. Zero trust si basa su autenticazione a più fattori, analytics, crittografia e autorizzazioni a livello di file system e include l’applicazione dinamica delle regole di accesso, non solo per l’identità di un utente, ma anche per il suo dispositivo e il contesto in cui sta tentando l’accesso. Il risultato è che agli utenti viene fornita la quantità minima di accesso per eseguire un’attività specifica.

Le nuove BlackBerry Secure UEM & Productivity Suites sono disponibili in tre versioni.

Choice Suite consente agli amministratori IT di gestire tutti i dispositivi e le app attraverso piattaforme e modelli di proprietà dei dispositivi. Secondo BlackBerry la singola piattaforma semplifica la gestione dei dispositivi, l’IT e le esperienze degli utenti finali,.

Freedom Suite consente agli utenti di migliorare la mobilità con applicazioni di collaborazione, personalizzazione delle app e sicurezza di livello aziendale. “Basandosi sulle funzionalità incluse nella Choice Suite, la Freedom Suite offre Mobile Content Management (MCM), Identity and Access Management (IAM) e la possibilità per gli utenti di accedere ai file nelle app di mobilità Microsoft”, ha dichiarato Blackberry in una nota. Include anche strumenti di sviluppo per aggiungere funzionalità di sicurezza e mobilità alle app personalizzate, indipendentemente dal modo in cui gli sviluppatori le creano.

Limitless Suite offre invece DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei file, espandendosi su Choice e Freedom Suites con funzionalità di notifica multicanale e una piattaforma di collaborazione per contenuti sicuri. BlackBerry fornisce gestione multi-OS, quindi il software UEM può essere utilizzato per diversi dispositivi e piattaforme tra cui iOS, Android, Windows 10, macOS e Chrome OS. “Gli smartphone BlackBerry sono solo un tipo di dispositivo che possiamo gestire. Le nostre offerte UEM sono infatti progettate per proteggere tutti i dispositivi e gli endpoint dell’azienda”, si legge ancora nella nota di BlackBerry.

Mentre la società di ricerca Gartner vede BlackBerry in compagnia di altri distributori UEM come Microsoft, VMware e MobileIron, non è più un operatore competitivo nel mercato dei dispositivi portatili secondo Jack Gold, principale analista di J. Gold Associates.

Laddove BlackBerry ha fatto però progressi rispetto agli altri rivali UEM è la sicurezza, avendo acquistato all’inizio di quest’anno Cylance (azienda specializzata in sicurezza e intelligenza artificiale). “Ora BlackBerry sta trasferendo queste funzionalità di sicurezza AI dalla loro offerta precedentemente incentrata su PC nel mondo dei dispositivi mobili”, ha affermato Gold.

La gestione multipiattaforma è in crescita

L’adozione di Windows 10, Google Chrome OS e macOS spingerà secondo Gartner verso la necessità di una sola console di gestione degli endpoint combinati in oltre il 70% delle organizzazioni entro il 2024. BlackBerry Enterprise BRIDGE e il supporto alle API di Microsoft Graph offrono flessibilità alle organizzazioni che utilizzano Office 365 per il modo in cui tali app sono gestite e integrate nei flussi di lavoro aziendali.

Sebbene Citrix e VMware si stiano muovendo in modo molto più aggressivo verso un approccio moderno allo spazio di lavoro che è più di un semplice UEM, BlackBerry ha un’offerta interessante, “in particolare per i settori ad alta sicurezza, come governo, servizi finanziari e assistenza sanitaria e su questo versante compete alla pari con Mobile Iron, Citrix, VMware e altri nello spazio UEM”, conclude Gold.