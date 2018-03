Secondo un report di Bloomberg, Apple sta lavorando a nuovi display che potrebbero cambiare in modo significativo i suoi dispositivi. L’articolo firmato da Mark Gurman riporta che Apple sta sviluppando schermi MicroLED che renderanno i futuri Apple Watch e iPhone più sottili, più luminosi e più efficienti. Il primo dispositivo con i nuovi display dovrebbe essere l’Apple Watch, seguito dall’iPhone, ma lo sviluppo richiede ancora qualche anno.

Apple controlla già la produzione dei chip Serie A, ma la produzione in proprio dei display avrebbe una portata ancora più importante. Attualmente i display degli iPhone e degli Apple Watch vengono forniti, rispettivamente, da Samsung ed LG, e Apple non ha nessun controllo sul processo di produzione. Con i MicroLED Apple potrebbe innovare nello spazio dei display, migliorando luminosità e accuratezza dei colori, oltre a rendere gli schermi più leggeri, più sottili e molto più efficienti. E, si spera, meno costosi.

Un nuovo look per l’Apple Watch

I nuovi display sarebbero i primi per l’azienda. Apple produce già i chip per l’iPhone, ma affida la produzione dei propri display a Samsung, LG, Japan Display (una joint venture di Sony, Toshiba e Hitachi) e altri. Samsung è l’unico fornitore di display OLED per l’iPhone X. Tutti gli altri iPhone (compresi i nuovi 8 e 8 Plus) utilizzano schermi LCD.

Secondo il report di Bloomberg, Apple ha già un “impianto di produzione segreto vicino al suo quartier generale in California” per gli schermi MicroLED. La tecnologia dei display, un processo complicato che combina array di LED microscopici per formare i pixel visivi, sarebbe oggi in una fase avanzata, dopo le prime complicazioni che hanno quasi provocato la chiusura del progetto.

La fonte di Gurman ha dichiarato che i prototipi già realizzati da Apple sono notevolmente più luminosi degli attuali display OLED dell’Apple Watch, che si attestano intorno a circa 1.000 nit. Inoltre, gli ingegneri hanno un livello più elevato di controllo sui singoli colori, che probabilmente porterà neri più ricchi e profondi e una precisione superiore. Ma i maggiori progressi potrebbero consistere nel modo in cui i display vengono utilizzati, portando a un nuovo design, più sottile, per l’Apple Watch e a una nuova linea di dispositivi indossabili.

Mentre gli schermi OLED sono abbastanza comuni in smartphone e smartwatch, i MicroLED sono ancora una tecnologia emergente, e questo rende l’investimento di Apple abbastanza rischioso. Oltre a una serie di ostacoli di produzione il problema più grande, come con i display OLED, sarà la produzione su scala, poiché ogni anno Apple deve realizzare decine di milioni di display per gli Apple Watch e centinaia di milioni di display per gli iPhone.