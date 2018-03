Un aggiornamento molto atteso quello di iOS 11.3, disponibile da alcune ore per il download e l’installazione dopo un cospicuo numero di release beta. Il nuovo update, dal peso di circa 700 MB, può essere scaricato su iPhone 5s e modelli successivi, su tutti i modelli iPad Air e iPad Pro, su iPad di quinta e sesta generazione, iPad mini 2 e successivi e iPod touch di sesta generazione.

Rispetto alle ultime beta manca di fatto solo la feature dei Messaggi su iCloud, mentre tutte le altre novità sono state riconfermate in questa release definitiva e riguardano soprattutto la gestione della batteria, la realtà aumentata e l’introduzione di alcuni interessanti servizi disponibili però al momento solo negli USA.

Dopo il ben noto “battery gate” dei mesi scorsi arriva infatti la possibilità di controllare in Impostazioni>Batteria lo stato di usura della batteria di iPhone 6 (e modelli successivi) per capire se la si debba o meno sostituire. ARKit giunge inoltre alla versione 1.5, portando con sé “esperienze di realtà aumentata ancora più coinvolgenti che si integrano meglio con il mondo esterno”. Il nuovo ARKit sarà in grado di riconoscere e posizionare virtualmente oggetti su superfici verticali come muri e porte, nonché su superfici circolari, mentre i video in tempo reale vedono un notevole aumento della risoluzione.

Business Chat è una feature disponibile solo negli USA in versione beta e consente agli utenti di comunicare direttamente con le aziende direttamente dall’app Messaggi. Si può così interloquire direttamente con un rappresentante dell’azienda, fissare un appuntamento o effettuare acquisti tramite Apple Pay nell’app Messaggi. Aziende come Discover, Hilton, Lowe’s e Wells Fargo supportano già il servizio.

Ecco un elenco di tutte le novità apportate dall’aggiornamento.

Realtà aumentata

ARKit 1.5 consente agli sviluppatori di posizionare oggetti digitali non solo su superfici orizzontali, ma anche su quelle verticali quali pareti o porte.

Consente di rilevare e incorporare nelle esperienze AR elementi come, ad esempio, locandine di film e opere d’arte.

Consente di visualizzare gli oggetti del mondo reale tramite una vista a risoluzione superiore della fotocamera durante le esperienze di realtà aumentata.

Stato Batteria su iPhone (beta)

Mostra informazioni relative al valore di capacità e alle prestazioni di picco della batteria di iPhone.

Indica se la funzionalità di gestione delle prestazioni, l’opzione che gestisce la potenza di picco per evitare lo spegnimento imprevisto del dispositivo, è attiva e consente di disabilitare l’opzione.

Quando necessario, consiglia la sostituzione della batteria.

Gestione ricarica iPad

Salvaguarda la batteria quando iPad rimane collegato a lungo a una sorgente di energia, ad esempio, quando viene utilizzato nei centri visitatori, nei punti vendita o in stazioni di ricarica.

Animoji

Quattro nuovi Animoji disponibili su iPhone X: leone, orso, drago e teschio.

Privacy

Con funzionalità Apple che richiedono l’utilizzo di informazioni personali, consente la visualizzazione di un’icona associata a un link che fornisce informazioni dettagliate sull’utilizzo e sulla protezione dei dati.

Business Chat (Beta) – Solo Stati Uniti

Possibilità di comunicare con le aziende per porre facilmente domande, pianificare appuntamenti ed effettuare acquisti all’interno dell’applicazione Messaggi su iPhone e iPad.

Apple Music

Introduce un nuovo modo di guardare i contenuti, inclusa una sezione aggiornata di videoclip con playlist video esclusive.

Consente di trovare amici con gusti musicali simili tramite suggerimenti aggiornati di Apple Music che mostrano quali generi vengono ascoltati dagli altri utenti e dagli amici in comune che li seguono.

App Store

Introduce la possibilità di ordinare le recensioni degli utenti pubblicate sulle pagine dedicate ai prodotti in base alla loro utilità, alle valutazioni positive o negative e alla data di pubblicazione.

Migliora la qualità delle informazioni fornite sul pannello Aggiornamenti indicando la versione dell’app e le dimensioni del file.

Safari

Aiuta a proteggere la privacy completando automaticamente nomi utente e password solo dopo aver selezionato le opzioni nel campo di inserimento del modulo web.

Include avvisi nel campo di ricerca smart quando interagisci con password o carte di credito su pagine web non codificate.

L’opzione di completamento automatico dei nomi utente e delle password è ora disponibile nelle viste web delle app.

Gli articoli condivisi da Safari a Mail vengono formattati utilizzando di default la modalità Reader, quando l’opzione è disponibile.

Le cartelle salvate in Preferiti ora mostrano le icone dei segnalibri in esse contenute

Accessibilità

App Store aggiunge il supporto di accessibilità con testo di grandi dimensioni e in grassetto consentendo di personalizzare la visualizzazione sullo schermo.

L’opzione di inversione dei colori aggiunge supporto per immagini web e messaggi di Mail.

Migliora l’esperienza “Real-time text” e aggiunge supporto per l’opzione RTT con il gestore T-Mobile.

Migliora il passaggio tra le diverse app su iPad per utenti che utilizzano le opzioni VoiceOver e “Controllo interruttori”.

Risolve un problema per cui VoiceOver poteva descrivere in modo errato lo stato del Bluetooth e delle icone badge di notifica.

Risolve un problema per cui, utilizzando VoiceOver, il pulsante di interruzione della chiamata poteva non essere visualizzato sull’app Telefono.

Risolve un problema per cui, utilizzando VoiceOver, la valutazione integrata delle app poteva non essere accessibile.

Risolve un problema per cui la riproduzione dell’audio poteva presentare distorsioni utilizzando l’opzione “Ascolto dal vivo”.

Altri miglioramenti e correzioni

Introduce supporto per lo standard AML e fornisce ai servizi di soccorso dati di localizzazione del chiamante più accurati in caso di emergenza (nei paesi che supportano la funzionalità).

Aggiunge supporto per l’autenticazione del software consentendo agli sviluppatori di creare e abilitare accessori compatibili con HomeKit.

L’app Podcast ora supporta la riproduzione degli episodi con un singolo tocco e consente di scoprire di più su ciascuna puntata grazie alla sezione Dettagli.

Migliora le prestazioni dell’opzione di ricerca per utenti con note di lunghe dimensioni in Contatti.

Migliora le prestazioni delle opzioni Handoff e “Appunti condivisi” quando entrambi i dispositivi sono connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Risolve un problema che poteva impedire la riattivazione dello schermo con chiamate in entrata.

Risolve un problema che poteva ritardare o impedire la riproduzione dei messaggi della segreteria visiva.

Risolve un problema che poteva impedire l’apertura dei link web in Messaggi.

Risolve un problema che poteva impedire agli utenti di tornare all’app Mail dopo aver visualizzato in anteprima l’allegato di un messaggio.

Risolve un problema di Mail per cui le notifiche eliminate potevano venire visualizzate nuovamente sul blocco schermo.

Risolve un problema che poteva far scomparire l’ora e le notifiche dal blocco schermo.

Risolve un problema che poteva impedire ai genitori di utilizzare Face ID per approvare le richieste di acquisto.

Risolve un problema dell’app Meteo per cui le condizioni meteorologiche potevano non venire aggiornate correttamente.

Risolve un problema per cui i contatti potevano non essere sincronizzati alla rubrica dell’auto quando connessi tramite Bluetooth.

Risolve un problema che poteva impedire alle app audio aperte in background di venire riprodotte correttamente in auto.

Health Records (Beta) – Solo Stati Uniti

Possibilità per medici e strutture sanitarie e di ricerca di accedere alle cartelle cliniche e visualizzare risultati di laboratorio, vaccinazioni e altro in una linea con le funzioni attivate dall’utente.