Disponibile da alcuni giorni (ne abbiamo parlato diffusamente qui), iOS 11 è stato accolto piuttosto bene a parte alcuni rallentamenti causati sui dispositivi meno recenti (soprattutto iPhone 5s), ma nelle ultime ore è emerso un problema non da poco per chi è solito utilizzare sul proprio device iOS caselle di posta di Office 365, Outlook.com ed Exchange.

In pratica in iOS 11, quando si vuole inviare una mail e si ha un account di posta di Microsoft Office 365, Outlook.com o Exchange Server 2016, compare un messaggio di errore che avverte dell’impossibilità di inviare la mail perché rifiutata dal server.

Apple è conscia del problema e sta lavorando con Microsoft per rilasciare un fix nel più breve tempo possibile (non si sa però ancora quando esattamente). Se poi è vero che nessuno obbliga ad aggiornarsi a iOS 11, è altrettanto vero che chi acquista da oggi un iPhone 8 o 8 Plus si ritrova per forza con la nuova versione di iOS.

Se quindi siete soliti utilizzare account Outlook.com, Office 365 o Exchange, evitate di eseguire l’aggiornamento a iOS 11 o provate a usare l’app di Outlook, che non è proprio il massimo su iOS ma che pare funzioni ancora anche dopo l’aggiornamento. È poi vero che iOS 11 contiene alcune patch di sicurezza, ma queste per fortuna non sono critiche e quindi, almeno che non vogliate acquistare i nuovi iPhone, il consiglio è di aspettare il fix per risolvere il problema della mail o attendere direttamente iOS 11.1.