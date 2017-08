È un segreto noto a tutti che una delle migliori tastiere per iPhone è stata sviluppata dal più antico rivale di Apple. Ma Word Flow di Microsoft non è più disponibile sull’Apple App Store. E’ passato poco più di un anno da quando Microsoft ha rilasciato Word Flow per iOS, una versione gratuita della sua tastiera virtuale per Windows Phone. Nata dal braccio sperimentale Garage, Word Flow è stata sviluppata concentrandosi su un obiettivo: la velocità. La sua modalità di digitazione e la possibilità di scrivere con una mano sola hanno ridefinito la velocità di scrittura su iOS, e Word Flow si è rapidamente affermata come tastiera più diffusa.

Ma è sempre stata intesa come un esperimento e ora, come spiega la pagina prodotto sul sito di Microsoft Garage, tale esperimento è “completo“. Come tale, l’applicazione non è più disponibile nell’App Store e presumibilmente non riceverà più supporto o aggiornamenti.

Questo non significa che Microsoft non offre più tastiere per il sistema iOS. All’inizio dello scorso anno la società ha acquisito SwiftKey, quindi è possibile che alcuni elementi che hanno reso Word Flow così popolare vengano incorporati in SwiftKey. La pagina dei prodotti Word Flow invita infatti gli utenti a scaricare SwiftKey, disponibile gratuitamente sull’Apple App Store. Inoltre il team di Word Flow afferma che continuerà a “sviluppare e valutare nuove funzionalità per SwiftKey e rilasciare aggiornamenti”. SwiftKey è stato recentemente aggiornata con otto nuovi temi, un pannello emoji ridisegnato e 15 nuove lingue.

Nell’Apple App Store sono disponibili decine di tastiere di terze parti, ma la perdita di Word Flow si farà sentire. Ci sono altre tastiere che offrono la modalità a una mano, come Gboard, ma al momento nessuna è all’altezza di Word Flow. E’ auspicabile che le caratteristiche distintive di Word Flow siano presto integrate in SwiftKey.