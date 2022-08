L’iPhone 14 e i suoi tre fratelli (14 Pro, 14 Max e 14 Pro Max) saranno lanciati il mese prossimo. Apple ha mantenuto il riserbo sui dettagli e persino sull’esistenza dei nuovi dispositivi, ma anche senza annunci ufficiali, abbiamo un’idea abbastanza precisa di cosa dovremmo aspettarci.

L’aggiornamento dell’iPhone di quest’anno si preannuncia rischioso per Apple, che ha eliminato una dimensione di schermo e ne ha aggiunta un’altra, delle differenze più marcate che mai tra i modelli Pro e quelli non Pro e prezzi più alti che mai. Alcuni utenti saranno sicuramente scontenti delle cose che sono cambiate, altri saranno invece furiosi per quelle che sono rimaste invariate.

Ci sono però anche molti motivi per essere contenti. In questo articolo vi spieghiamo quali sono le cose più interessanti di iPhone 14 che non vediamo l’ora di avere.

L’inizio della fine per il notch

A prima vista, la maggior parte dei fan di Apple ha odiato il notch, la scomoda losanga ricavata nella parte superiore dello schermo dell’iPhone X per ospitare la fotocamera. Dopo un po’ abbiamo imparato a tollerarlo, ma non è mai stata una convivenza piacevole.

Ecco perché siamo lieti di informarvi che l’iPhone 14 Pro (ma non l’iPhone 14 normale, purtroppo) sarà il primo iPhone post-notch. I suoi sensori frontali saranno invece contenuti (secondo molteplici fonti affidabili) in un foro più sottile e in una coppia di piccole aperture ovali.

Il risultato non è perfetto e ovviamente quello che vorremmo è un design a tutto schermo con i sensori nascosti sotto il vetro. Ma si tratta di un compromesso molto gradito che ostruisce meno il display e ha un aspetto più gradevole e aggiornato rispetto al notch, che ormai ha un aspetto che risulta obsoleto.

Schermo sempre acceso (always on)

Nel 2019, con il lancio dell’Apple Watch Series 5, Apple ha introdotto il suo primo display always-on: un display che continua a mostrare le informazioni essenziali, anche se in forma semplificata e oscurata, anche quando il dispositivo è entrato in stato di inattività. Tre anni dopo, questa funzione è in arrivo sull’iPhone 14 Pro.

Il momento dovrebbe essere propizio: il nuovo lancio arriva infatti quando Apple permette per la prima volta ai possessori di iPhone di personalizzare in modo significativo le loro schermate di blocco. Sarà possibile scegliere quali widget sono abbastanza importanti da apparire sulla schermata di blocco in modalità “sleep” dell’iPhone e sembra che ci saranno anche versioni speciali degli sfondi di Apple per la schermata di blocco.

Ecco come funzionerà lo schermo always on.

Probabilmente questa funzione sarà limitata ai modelli Pro, ma visto che stiamo parlando di schermi, potrebbero esserci buone notizie anche per gli acquirenti non Pro: la funzionalità ProMotion dovrebbe comparire su tutti i nuovi modelli di quest’anno.

Un sacco di megapixel in più

Ming-Chi Kuo ritiene che Apple stia per aggiornare l’obiettivo grandangolare della fotocamera dei suoi iPhone Pro, portandolo dagli attuali 12 megapixel a 48MP. I fan di Android si sono abituati a numeri inutilmente pompati quando si tratta di specifiche della fotocamera, ma questo è un aumento sorprendente per Apple, che è rimasta ferma a 12MP per molti anni.

Apple ha sempre preferito l’esperienza e l’effettiva qualità delle immagini alle specifiche tecniche, ma è difficile non entusiasmarsi per l’improvviso quadruplicarsi dei megapixel. Considerando l’ottima fotocamera dell’iPhone 13 Pro da 12MP, si tratta di una prospettiva allettante, e le fughe di notizie affermano che le prestazioni sono sorprendenti in piena luce.

Si dice inoltre che la fotocamera posteriore sarà in grado di girare video in 8K, almeno sui modelli Pro, mentre la fotocamera anteriore otterrà l’autofocus e un’apertura più ampia: f/1,9 invece di f/2,2.

Un grande telefono per i clienti non-Pro

Molti fan di Apple sono rimasti contrariati quando hanno saputo che la linea di iPhone mini sarebbe stata dismessa quest’anno. Il 13 mini offriva prestazioni da primato in uno chassis elegante e ultraportatile e, anche se la testa dice che Apple ha fatto bene a sopprimerlo, il cuore sentirà la mancanza dell’iPhone piccolo nell’aspetto, ma potente nelle prestazioni.

Quando Apple chiude una porta, spesso apre una finestra, e noi siamo entusiasti del nuovo iPhone 14 Max che sostituirà il mini nella gamma. In passato, gli acquirenti di iPhone che volevano lo schermo più grande erano costretti ad acquistare un portatile con specifiche da fiore all’occhiello in ogni altro reparto, e i modelli Pro Max erano quasi notoriamente costosi. Ora i giocatori e i cinefili possono scendere a qualche compromesso sulla fotocamera o sulla dotazione di RAM (sul design con foro o sullo schermo always-on) e acquistare un modello aggiornato con uno schermo enorme a un prezzo relativamente ragionevole.

Il tempo ci dirà se questo è davvero ciò che il mercato sta cercando, ma sembra un target più plausibile rispetto a quello delle mani piccole e dei portafogli enormi che avrebbero dovuto acquistare l’iPhone mini.

Un nuovo colore!

Si tratta di una questione piuttosto superficiale, ma ogni anno ci entusiasma l’idea del nuovo colore che Apple aggiungerà alla sua linea di iPhone. La linea non-Pro ha guadagnato il colore rosa nel 2021, un bellissimo blu scuro nel 2020 e il viola nel 2019. I modelli Pro hanno avuto e perso diverse gradazioni di blu e vede negli anni recenti, mentre l’opzione Oro sembra essere cambiata nel corso del tempo.

Cosa introdurrà Apple nel 2022? I colori Pantone in voga nel prossimo autunno includono vibranti colori arancione, rosso, rosa, giallo e verde, quindi dovremmo aspettarci qualche colore chiassoso anche da Apple.

Articolo Di David Price, Macworld. © Foundry 2022, pubblicato su licenza