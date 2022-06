Le novità di iOS 16, quando arriverà e quali iPhone saranno compatibili

Ieri Apple ha presentato in anteprima iOS 16, con un'importante rivoluzione della schermata di blocco e nuove funzioni intelligenti per condividere e comunicare, dalla libreria condivisa all'editing dei messaggi.

Questo autunno, iOS 16 cambierà ancora una volta il modo in cui circa un miliardo di persone utilizza il proprio iPhone. Ieri, al WWDC, Apple ha mostrato al mondo le prime nuove funzionalità e i primi aggiornamenti e da oggi gli sviluppatori potranno scaricare la versione beta e iniziare a lavorarci.

Tra poche settimane, la beta sarà resa pubblica e questo permetterà di testare il nuovo sistema operativo anche per a tutti gli altri utenti di iPhone, cosa molto utile per gli utenti business che devono verificare la compatibilità con tutti i software utilizzati in azienda. Si tratterà comunque di una beta, per cui è possibile che si incontreranno bug e problemi di prestazioni che saranno risolti nella versione finale.

Ci sono dozzine di nuove funzionalità e modifiche in arrivo in iOS 16, ma queste sono quelle più importanti che ci hanno entusiasmato di più.

Personalizzazione della schermata di blocco

Nelle consuete dispute su quale sia la migliore piattaforma mobile, i fan di Android avranno un motivo in meno per cercare di sminuire gli utenti iOS. La nuova funzionalità per personalizzare la schermata di blocco permette finalmente di aggiungere informazioni e widget di app che vengono sempre mostrati, anche quando il telefono è bloccato. E alcune sue caratteristiche sono davvero uniche.

È infatti possibile personalizzare aspetto e informazioni in un modi mai visti prima, anche su Android. Per esempio, varie immagini si possono sovrapporre a tutti gli altri elementi testuali ottenendo così un effetto di profondità. Guardate per esempio nell’immagine sottostante come la foto della ragazza si sovrapponga all’orologio.

Alcuni elementi come data, ora, calendario, attività e promemoria, possono essere completamente personalizzati, dal font al colore utilizzato, in modo da adattarsi alla foto di sfondo scelta.

Apple ha anche aggiunto sfondi dinamici dedicati a diversi argomenti, come quello del meteo con animazioni che cambiano con le effettive condizioni del tempo. Si possono impostare un carosello con più schermate di blocco e scorrere direttamente dalla galleria per cambiarle.

Notifiche e miglioramenti della modalità Focus

Ovviamente, la tua nuova e affascinante schermata di blocco personalizzata non vale molto se è coperta da una marea di notifiche, quindi Apple ha deciso di cambiare il modo in cui queste vengono visualizzate. Ora l’elenco di notifiche viene visualizzato come una pila (o un rullo) che compare nella parte inferiore dello schermo e che si aggiorna man mano che arrivano nuovi update.

Ma è l’API delle attività live che dovrebbe fare la differenza più grande. Invece di ricevere una nuova notifica ogni volta che cambiano le informazioni da un’app (come il monitoraggio di un punteggio sportivo, la consegna di cibo o una corsa su Uber), gli utenti possono impostare una singola notifica, live, che si aggiorna dinamicamente durante eventi dal vivo o ultime notizie. Molto efficace per rimuovere il disordine sullo schermo e arrivare subito all’informazione necessaria, cancellando quelle ormai obsolete.

La schermata di blocco personalizzata, incluse foto e widget, può essere abbinata a una modalità specifica di full immersion. Cambiando la schermata Home dal carosello, la funzione Focus mostrerà le app e i widget che corrispondono alla modalità in cui ci si trova. Anche app come Siri, Messaggi e Calendario possono essere abbinate alla modalità Focus per mostrare solo le cose importanti da vedere in quel momento.

Una modalità di dettatura completamente nuova

La dettatura è un modo incredibile per scrivere rapidamente sul proprio iPhone pronunciando il testo che si desidera, ma ha i suoi limiti. Con iOS 16, si promettono grandi miglioramenti.

Per cominciare, la nuova modalità di dettatura mantiene la tastiera aperta, così da passare in modo fluido dalla digitazione alla conversazione. Si può anche usare il tocco per selezionare il testo e poi parlare per sostituirlo. Inoltre, la punteggiatura automatica aiuterà con le frasi più lunghe senza la necessità di pronunciare cose come “punto” e “punto esclamativo”. E si possono dettare anche le emoji! (Non sappiamo ancora se e quando questa funzione sarà disponibile anche per l’italiano)

Questo potrebbe essere l’aggiornamento che farà cambiare idea a chi ancora non utilizza la dettatura.

Condivisione per tutta la famiglia

Apple sta ancora una volta puntando molto sulla condivisione con nuove importanti funzionalità di condivisione in iOS 15 che verranno ampliate in iOS 16.

Forse, il cambiamento più apprezzato è la nuova libreria di foto condivise di iCloud. È una libreria di foto completamente nuova e separata, a cui chiunque nel gruppo di condivisione familiare può avere accesso.

Ognuno può scegliere quale delle proprie foto aggiungere e tutti i membri del gruppo hanno la stessa autorizzazione per aggiungere, eliminare e modificare le foto.

Si possono aggiungere automaticamente immagini a questa libreria condivisa ogni volta che si è vicini ad altre persone del gruppo condiviso e – tramite l’app Fotocamera – si può scegliere di scattare foto che andranno ad aggiungersi automaticamente alla libreria famigliare.

Apple sta anche semplificando la configurazione degli account per i bambini. C’è una semplice interfaccia per regolare contemporaneamente tutti i controlli parentali e le autorizzazioni in base all’età, con promemoria nel tempo per cose come la modifica o regolazione di queste autorizzazioni.

Si può configurare un nuovo dispositivo per un account bambino avvicinando semplicemente il proprio iPhone e scegliendo a chi è rivolto il profilo configurando il dispositivo per loro con tutti i controlli parentali già attivi.

SharePlay arriverà anche su Messaggi. Ciò significa che sarà possibile ascoltare un brano o visualizzare un video in una finestra mobile mentre lo si commenta con l’interlocutore nell’app. Non sarà più necessario usare FaceTime per guardare un video o ascoltare musica insieme a qualcuno.

Errori di battitura? Adesso i messaggi si possono modificare

Messaggi in iOS 16 consentirà di modificare i messaggi inviati di recente, o cancellarli del tutto se si cambia idea. Una chance in più per porre rimedio a quei messaggi mandati all’ex partner dopo una serata allegra e di cui ci pentiamo al risveglio.

Sarà possibile anche contrassegnare un thread di messaggi come non letto, per tornarci più tardi. È utile per coloro che leggono i loro messaggi quando arrivano, ma non possono rispondere immediatamente.

Gli iPhone compatibili con iOS 16

A molti è sfuggita una cosa importante presente nelle note che accompagnano le informazioni su iOS 16. La nuova versione sarà disponibile in autunno solo per gli iPhone 8 e versioni successive. Non potranno invece essere aggiornati a questa versione gli iPhone 7, 6e o la prima versione di iPhone SE, che avevano invece potuto fruire dell’aggiornamento ad iPhone 16.

Questo significa che Apple ha terminato il supporto a due diverse generazioni di iPhone con un singolo aggiornamento.

Anche chi ha un iPhone 8, in realtà, ha dei motivi per rammaricarsi. Alcune funzionalità come la funzionalità Live Captions sarà utilizzabile solo sugli iPhone 11 e successivi, mentre Door Detection e People Detection richiedono lo scanner LiDAR dell’iPhone 12 Pro e modelli successivi.