iOS 14 arriverà davvero su tutti gli iPhone con a bordo iOS 13?

Secondo un nuovo rumor, il prossimo iOS 14 sarà compatibile con tutti gli iPhone che al momento hanno a bordo iOS 13. Se fosse vero, sarebbe un’ottima notizia per i manager IT con un budget limitato.

Se dovete gestire una flotta di dispositivi iOS nelle implementazioni aziendali o didattiche e al tempo stesso siete attenti al budget, sarete impazienti di scoprire se il rumor di questi giorni che riguarda Apple si tramuterà in una cosa vera o falsa. Ci riferiamo al fatto che il prossimo iOS 14 atteso a settembre sarà compatibile con ogni iPhone che al momento può eseguire iOS 13 (con l’eccezione di iPad mini 4 e iPad Air 2). Ricordiamo che iOS 13 è supportato dagli iPhone 6S e SE in poi.

Che Apple possa prendere in considerazione l’idea di supportare nuovamente questi dispositivi con iOS 14 è un’ottima notizia per i manager IT con un budget ridotto per le loro flotte iOS aziendali. Non dovrebbero però ancora fare troppo affidamento su questa voce, in quanto proviene da un francese poco conosciuto (iPhonesoft) e al momento non è stata confermata da nessun altro. Probabilmente scopriremo se è vera o falsa solo durante la WWDC di giugno.

Vi sono però almeno tre ottime ragioni per cui Apple potrebbe scegliere di mantenere la compatibilità con i dispositivi meno recenti.

Fidelizzazione dei clienti: Apple ha i più alti livelli di soddisfazione dei clienti nel settore. Il supporto di dispositivi meno recenti migliorerà questo aspetto.

Apple ha i più alti livelli di soddisfazione dei clienti nel settore. Il supporto di dispositivi meno recenti migliorerà questo aspetto. Ambiente: Apple sta investendo in energie rinnovabili, tecnologie di riciclaggio e desidera sviluppare un sistema di produzione a circuito chiuso. Lisa Jackson, la vicepresidente di Apple per l’ambiente, le politiche e le iniziative sociali, ha precedentemente affermato che uno dei modi migliori per proteggere l’ambiente è incredibilmente semplice: sostituire gli smartphone meno spesso.

Apple sta investendo in energie rinnovabili, tecnologie di riciclaggio e desidera sviluppare un sistema di produzione a circuito chiuso. Lisa Jackson, la vicepresidente di Apple per l’ambiente, le politiche e le iniziative sociali, ha precedentemente affermato che uno dei modi migliori per proteggere l’ambiente è incredibilmente semplice: sostituire gli smartphone meno spesso. Servizi: naturalmente se le persone acquistano meno dispositivi, Apple guadagna meno soldi, giusto? Non proprio: Apple offre una gamma crescente di accessori per iPhone (Apple Watch, AirPods e, un giorno, visori AR) e il suo segmento di servizi sta guadagnando sempre più terreno con un fatturato di decine di miliardi di dollari all’anno. Risulta che offrire servizi di livello mondiale a clienti già felici sia un buon affare.

Ci sono poi da considerare anche l’ecosistema, l’economia delle app e il fatto che ora Apple ha centinaia di milioni di utenti che utilizzano almeno uno dei suoi dispositivi, che quindi diventano più propensi a investire in un secondo. In questo contesto rendere gli iPhone supportati per anni è un buon affare. D’altronde esiste un altro fornitore di sistemi operativi mobile che offre aggiornamenti del sistema operativo ai suoi dispositivi per cinque anni?

E ricordate che i manager aziendali attenti alla sicurezza sanno di poter fare affidamento su Apple per avere rapidamente aggiornamenti di sicurezza in tutto il suo ecosistema in risposta a bug e vulnerabilità, oltre a poter beneficiare della protezione della sicurezza mobile di terze parti e dei sistemi MDM per contribuire a ottimizzare ulteriormente questo aspetto (pensate solo a Jamf Protect per dispositivi mobile).

Ci sono però due ragioni per cui questo supporto esteso di iOS 14 potrebbe non avvenire.

Proteggere l’opportunità di aggiornamento: Apple ha un’enorme opportunità di convincere i possessori di iPhone meno recenti a passare a modelli più recenti. Quindi perché dovrebbe aumentare la longevità dei suoi melafonini più vecchi?

Apple ha un’enorme opportunità di convincere i possessori di iPhone meno recenti a passare a modelli più recenti. Quindi perché dovrebbe aumentare la longevità dei suoi melafonini più vecchi? Condizioni di mercato: sappiamo che Apple sta lottando a livello di vendite in un mercato difficile e sempre più competitivo, tanto che nei suoi bilanci gli iPhone non hanno più quella centralità quasi assoluta di qualche anno fa. Allungare di un altro anno la “vita software” degli iPhone più vecchi non contribuirebbe certo ad aumentare le vendite dei nuovi iPhone.

Lo stesso rumor avverte che il supporto per iPhone SE e iPhone 6S potrebbe essere eliminato se i team di sviluppo iOS incontrassero ostacoli particolarmente ostici. Ciò suggerisce che questi dispositivi potrebbero ottenere alcuni dei miglioramenti a livello di stabilità e fluidità, ma potrebbero non ricevere alcune delle nuove funzionalità di iOS 14. Scoprire se questo rumor sia fondato o meno sarà in ogni caso un elemento prioritario per molti acquirenti aziendali nei prossimi mesi.