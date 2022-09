Un sito web francese sostiene che una fonte ha condiviso i prezzi della nuova gamma di iPhone 14, il cui lancio è previsto per l’evento Far Out di Apple di oggi, mercoledì 7 settembre.

Vi suggeriamo di prendere l’affermazione con un certo scetticismo, poiché ci sono alcune discrepanze che ci fanno dubitare della sua validità. Per esempio, l’elenco si riferisce all’iPhone 14 Max, mentre negli ultimi giorni l’opinione comune è che l’iPhone più grande sarà chiamato iPhone 14 Plus. Inoltre, questi prezzi si riferiscono solo ai modelli da 128GB, 256GB e 512GB, mentre Apple vende anche varianti da 1TB dei modelli Pro (e qualcuno dice che stia per lanciare un modello da 2TB).

Crisi dei chip, inflazione galoppante ed erosione del valore dell’euro rispetto al dollaro portano purtroppo a un aumento dei prezzi dei prodotti tecnologici. A tutto ciò, in Italia va aggiunto il compenso per copia privata, la tassa che SIAE raccoglie su ogni gigabyte di storage dando per assodato che verrà utilizzato per archiviare contenuti protetti da diritto d’autore (quasi 7 euro sugli smartphone più capienti, e lo chiamano pure equo compenso).

14: $799

14 Max: $899

14 Pro: $1099

14 Pro Max: $1199

Apple is currently considering this.

Production costs are increasing and there has to be more than a $100 difference between the 14 Max and the 14 Pro.

Makes sense to me and wouldn’t expect changes.

Will keep you updated.

