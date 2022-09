iOS 16 è disponibile da alcuni giorni e promette di cambiare il modo in cui centinaia di milioni di persone useranno da qui in poi i loro iPhone. No, non ci sono modifiche sostanziali all’intera interfaccia dell’iPhone come accadde con iOS 7, ma ci sono dozzine di nuove funzionalità (alcune davvero importanti, altre molto meno) che entreranno in gioco quasi ogni volta che prenderemo in mano il nostro fidato iPhone. Utilizziamo iOS 16 da quando è arrivata la prima beta e queste sono le cinque funzionalità che secondo noi diventeranno parte del modo in cui milioni di persone useranno i loro iPhone ogni singolo giorno.

Schermate di blocco personalizzate

Dopo l’aggiornamento a iOS 16, vedrete subito questo enorme cambiamento ancora prima prima di sbloccare il vostro iPhone. La nuova schermata di blocco è infatti personalizzabile, attraente e mostra tantissime informazioni. E con le modalità Focus e Photo Shuffle collegate, cambierà dinamicamente durante il giorno. Fino a oggi tutti avevano la stessa schermata di blocco, solo con uno sfondo diverso che di solito era oscurato da un enorme elenco di notifiche. Una schermata di blocco intesa come un elemento davvero personalizzabile e utile è un cambiamento epocale per iOS e i possessorio di iPhone.

Modificare e annullare l’invio di messaggi

Con iOS 16, è possibile modificare un iMessage fino a 15 minuti dopo averlo inviato (sarà contrassegnato come “modificato” sullo schermo). Un’opzione ideale per correggere errori di battitura o per ampliare un messaggio che forse era un po’ troppo breve perché inviato di fretta. Apple ha però pensato bene di aggiungere anche un’opzione per annullare l’invio dei messaggi; in questo caso ci sono solo 2 minuti per farlo, ma è una novità comunque importante e a lungo attesa.

Tastiera aptica

È una piccola cosa: un nuovo interruttore quasi nascosto nel menu Suoni e Feedback aptico in Impostazioni da attivare se volete provare una nuova esperienza di scrittura sul vostro iPhone (da qui andate su Feedback tastiera e attivate l’opzione Feedback aptico). Vi consigliamo di attivare questa nuova funzione, provarla per un paio di giorni e disattivarla per vedere la differenza: difficilmente tornerete indietro. Si tratta di una di quelle cose che gli smartphone Android e anche alcune tastiere iPhone di terze parti offrono da anni, ma questa modifica alla tastiera integrata di Apple renderà il vostro iPhone più piacevole ogni volta che toccate la tastiera.

Dettatura con voce e tastiera

Parlando dell’esperienza di digitazione, anche la nuova dettatura in iOS 16 è una novità decisamente importante e apprezzabile. Molte persone usano già la dettatura di iPhone, mentre altri non lo fanno mai (o raramente), ma con iOS 16 scommettiamo che anche questi ultimi cambieranno idea e inizieranno a usarla.

Tanto per cominciare, la nuova dettatura è ora più veloce e accurata e aggiunge automaticamente la punteggiatura tra virgole, punti e punti interrogativi. Potete anche aggiungere molte emoji diverse tramite dettatura, ma ciò che cambia davvero le carte in gioco è il fatto che la tastiera rimane visibile e attiva mentre state dettando. Potete quindi parlare, passare alla digitazione tornare a parlare, il tutto senza perdere un colpo.

Ci sarà ancora spazio per errori? Sì, sempre (anche se meno spesso di quanto accadeva fino a ieri in iOS 15), con la differenza però che ora potete toccare rapidamente una parola dettata in modo errato e correggerla con la voce o la tastiera, quindi fare un tap alla fine del testo per continuare a parlare. Il risultato, per molte più persone rispetto a ieri, renderà la dettatura un ottimo modo per inserire il testo.

Scontornare soggetti dalle immagini

Questa nuova funzione è così immediata, facile e divertente che verrà utilizzata continuamente nei social media e nei messaggi. Basta aprire una foto (qualsiasi foto), tenere premuto su un soggetto dell’immagine e trascinare il soggetto fuori da essa per copiarlo e incollarlo dove volete. In pratica, uno strumento per scontornare le immagini utilizzabile da tutti, anche da chi non ha mai fatto questo tipo di operazione su un qualsiasi software di fotoritocco.

Se è vero questa nuova feature funziona con qualsiasi immagine, all’interno di essa deve comunque esserci una netta differenza tra soggetto e sfondo perché il tutto funzioni al meglio. Tuttavia, è una di quelle cose che, sebbene non sia stata inventata da Apple, è così profondamente integrata nel sistema operativo che sembrerà una “cosa Apple”. Per funzionare, richiede almeno un iPhone con un processore A12 Bionic, il che significa un iPhone XS o un modello più recente.