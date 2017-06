Dopo due versioni beta riservate agli sviluppatori, Apple ha rilasciato poche ore fa la prima beta pubblica di iOS 11, che può quindi essere installata da chiunque possegga un dispositivo iOS compatibile che rientra nella seguente lista.

iPhone

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPad

iPad Pro 12.9″

iPad Pro 10.5″

iPad Pro 9.7″

iPad Air 2

iPad Air

iPad di quinta generazione

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod Touch di sesta generazione

Naturalmente, trattandosi di una beta ancora acerba (il rilascio definitivo di iOS 11 è infatti atteso per settembre/ottobre), ci sono rischi di un funzionamento non ottimale, di scarsa autonomia o di altri problemi di stabilità. Il consiglio quindi, oltre a eseguire un backup preventivo tramite iTunes o su iCloud, è di installare questa beta pubblica su un secondo dispositivo iOS e non su quello che utilizzate tutti i giorni, anche se la curiosità di provare le nuove feature (soprattutto quelle per iPad) è molto forte.

In ogni caso, se volete procedere con l’installazione, ecco una breve guida su come fare.

Da uno dei dispositivi iOS in vostro possesso aprite Safari e andate sul sito di Apple dedicato alla beta pubblica. Cliccate su Sign Up e accedete con i dati del vostro Apple ID, accettate i termini e le condizioni e cliccate sul tasto iOS. A questo punto bisogna cliccare in basso su enroll your iOS device e poi su Download Profile.

Nel pop-up Installa Profilo cliccate su Installa in alto a destra e inserite l’eventuale codice di protezione del dispositivo. A questo punto cliccate ancora una volta su Installa nei Termini e Condizioni, confermate e riavviate il dispositivo. A questo punto basta andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e cliccare su Scarica e installa come si fa normalmente per gli aggiornamenti di iOS. L’installazione richiede circa 20 minuti, dopo di che siete pronti per testare tutte le novità di iOS 11 di cui abbiamo già parlato in questa news.