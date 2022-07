Se usate un iPad, un Mac o entrambi, forse non vedete l’ora di provare Stage Manager quando verrà reso disponibile questo autunno (al momento di scrivere, è in fase beta). Si tratta del nuovo tentativo di Apple di migliorare il multitasking su iPad con iPadOS 16 e SoC M1 e sarà disponibile anche su Mac con macOS Ventura.

Che cos’è Stage Manager?

Presentato alla WWDC 2022, Stage Manager dimostra che Apple sta tentando di creare un’interfaccia più armoniosa tra Mac e iPad ed è una funzionalità multitasking progettata per organizzare al meglio il vostro desktop. L’idea di fondo è che le cose che stai facendo sono in prima linea, mentre tutte le altre applicazioni a cui dovete accedere sono facilmente disponibili.

È insomma uno dei modi con cui Apple sta tentando di aiutarvi a rimanere concentrati assieme alle Focus Modes annunciate di recente, agli imminenti miglioramenti al single sign-on e altro ancora. Stage Manager può diventare estremamente utile se utilizzato con Universal Control, in quanto consente di avere più app aperte su Mac e iPad; ciò rende molto più semplice la migrazione tra le app avendo una panoramica unica di ciò che state facendo mentre utilizzate la stessa tastiera e mouse per gestire il tutto.

Le finestre aperte vengono visualizzate sul lato sinistro del display sotto forma di piccoli screenshot, che appariranno familiari a chiunque utilizzi Spaces su Mac. L’idea è che la finestra dell’app con cui state lavorando sia visualizzata al centro, con altre app aperte e finestre disposte a sinistra in ordine cronologico. Ciò semplifica l’accesso e l’uscita da altre app mantenendo un senso visivo di tuitto ciò che c’è su schermo.

Su iPad, gli utenti possono creare finestre sovrapposte di dimensioni diverse in un’unica vista, trascinare le finestre lateralmente o aprire app dal Dock per creare gruppi di app per un multitasking più veloce e flessibile. Stage Manager sblocca anche il supporto completo del display esterno con risoluzioni fino a 6K; questa novità consente di organizzare lo spazio di lavoro ideale, lavorando con un massimo di quattro app su iPad e quattro app sul display esterno.

Come abilitare e usare Stage Manager su un Mac

La nuova funzione sarà abilitata di default sui Mac che eseguono macOS Ventura, ma potrete attivarlo e disattivarlo utilizzando l’apposito switch nel Centro di controllo. Potrete anche cambiare le app mostrate in Stage Manager, anche se avrete solo due scelte: Mostra app recenti, che mostrerà le app utilizzate di recente sul lato sinistro, e Nascondi app recenti, che nasconde quelle app fino a quando non vi muovete con il mouse al lato sinistro. Potrete anche aggiungere la nuova funzione alla barra dei menu: aprite Impostazioni di sistema>Control Center>Stage Manager e selezionate Mostra nella barra dei menu.

Avviate le applicazioni che volete utilizzare dopo aver abilitato Stage Manager. A seconda dell’impostazione delle app recenti, vedrete piccole icone raffiguranti tali app apparire a sinistra del display o potrete richiamarle spostando il cursore sul bordo sinistro dello schermo. Potete quindi trascinare l’app che volete utilizzare dal centro verso sinistra insieme all’app principale esistente. Le due app sono ora raggruppate e disponibili fianco a fianco.

Come abilitare e usare Stage Manager su un iPad

Potete utilizzare Centro di controllo per attivare la nuova funzione anche su un iPad: basta scorrere verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo e toccare l’icona Stage Manager (toccatela di nuovo per disattivarlo). Una volta abilitato Stage Manager, le app che state utilizzando appariranno al centro dello schermo, con una sezione a sinistra che mostra tutte le app attualmente attive (ma non utilizzate).

Un altro vantaggio per gli utenti iPad è che una volta abilitato Stage Manager, è possibile ridimensionare le finestre trascinando la linea bianca curva nell’angolo in basso a destra di un’app. Per chiudere, ridurre a icona e trovare altre opzioni per gestire un’app attiva, basta toccare l’icona a tre punti in alto al centro dell’app. Come con un Mac, potrete impostare Stage Manager per mostrare o nascondere le app recenti e vedere quali delle vostre applicazioni sono attualmente attive.

Cosa serve per eseguire Stage Manager?

Per eseguire l’interfaccia utente di Stage Manager, bisogna utilizzare un Mac o un iPad con macOS Ventura o iPad OS 16. La funzione è compatibile con qualsiasi Mac in grado di eseguire macOS Ventura, ma è disponibile solo per gli Pad dotati di SoC Apple M1, ovvero gli ultimi iPad Pro (11 pollici e 12,9 pollici) e iPad Air.

Mac che supportano macOS Ventura:

iMac (2017 e successivi)

MacBook Pro (2017 e successivi)

MacBook Air (2018 e successivi)

MacBook (2017 e successivi)

Mac Pro (2019 e successivi)

iMac Pro

Mac mini (2018 e successivi)

Se il vostro iPad non ha un chip M1 o il vostro Mac non è incluso nell’elenco qui sopra, Stage Manager non funzionerà.