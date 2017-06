Non scopriamo certo oggi come WhatsApp sia una piattaforma in continuo mutamento e, dai primi tempi in cui si potevano solo inviare messaggi di testo, i passi in avanti sono stati tantissimi tra videochiamate, pagamenti, condivisione di video, audio, immagini e, ultimamente, anche di documenti in formato PDF, Word ed Excel.

In una nuova versione beta scovata sul web pare però che WhatsApp si spingerà presto oltre, dando la possibilità ai suoi utenti di inviare e ricevere file di qualsiasi tipo, senza quindi più alcuna limitazione per quanto riguarda il formato. Secondo quanto riportato dal blog Wabetainfo l’unico limite riguarderebbe per ora le dimensioni dei singoli file, fissate a 128 MB su dispositivi iOS, a 100 MB per la controparte Android e a 64 MB per la versione web di WhatsApp.

Il team di sviluppo dell’applicazione starebbe testando in questi giorni la nuova funzionalità facendola provare (come al solito) a un ristretto numero di utenti prima di renderla disponibile a tutti, anche se per ora è troppo presto ipotizzare una possibile data per il roll-out definitivo.

Inoltre, sempre secondo Wabetainfo, la nuova versione beta dovrebbe includere anche una novità per quanto riguarda il numero massimo di partecipanti a una chat di gruppo, al momento fissato a 256 utenti. Dal codice della nuova beta è infatti stata tolta la stringa di codice che mostrava questo limite ed è quindi probabile che nell’immediato futuro di WhatsApp ci siano anche chat di gruppo molto più affollate.