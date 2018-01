Non era certo un mistero che WhatsApp avrebbe guadagnato una nuova versione Business dedicata ai professionisti e infatti WhatsApp Business è disponibile gratuitamente da poche ore sul Play Store di Google in versione Android, ma sbarcherà presto anche su App Store in versione iOS.

I cambiamenti rispetto al WhatsApp tradizionale non sono evidenti fin da subito, anche perché a livello di interfaccia e di concept WhatsApp Business non propone stravolgimenti di sorta e può fare esattamente le stesse cose della versione classica (chat di gruppo, chiamate audio e video, invio di testi, foto, video e posizione in tempo reale, utilizzo di WhatsApp web).

La prima importante novità consiste nella possibilità di associare un secondo numero telefonico alla versione Business, in modo da poter utilizzare al meglio proprio questa seconda versione e da separare nettamente l’attività personale da quella lavorativa-professionale. Ecco perché WhatsApp Business permette di ampliare le informazioni del proprio profilo (sito web, indirizzo del proprio ufficio o negozio) per facilitare i contatti diretti con i clienti.

Si possono poi impostare messaggi automatici (un po’ in stile bot) per avvisare ad esempio sugli orari di apertura e chiusura della propria attività commerciale, ma anche per far saper quando non siete disponibili o per inviare messaggi introduttivi di benvenuto quando siete contattati da un utente per la prima volta.

Non manca infine una sezione dell’app dedicata alle statistiche per ricavare utili insight sulla propria utenza e tutto quello che ne deriva ed è possibile usare WhatsApp Business anche con un numero fisso al quale i clienti possono inviare messaggi.