Skype ha annunciato nelle scorse ore un’importante novità che va ad arricchire l’app del servizio per iOS e Android, la cui nuova versione in roll-out proprio in questi giorni in 22 Paesi (Italia compresa) permetterà di inviare pagamenti ai propri contatti tramite PayPal. Ciò sarà possibile solo dall’app mobile di Skype, ma per ricevere il denaro si potrà utilizzare anche la versione desktop o quella web.

Il funzionamento è molto semplice. Dalla pagina di conversazione con un contatto basta infatti fare uno swipe verso destra per accedere alla sezione Trova e scegliere tra i componenti aggiuntivi la voce Invia denaro.

A questo punto occorre specificare il Paese di provenienza proprio e quello del destinatario, associare il proprio account, specificare l’indirizzo email associato al conto PayPal del destinatario e infine inserire la cifra da inviare. Nella chat comparirà un’icona che indicherà l’avvenuta transazione e l’importo esatto.

Questa relativa a Skype è solo una delle ultime novità messe in campo nell’ultimo anno da PayPal, che negli scorsi mesi ha siglato partnership con Apple, Slack e appunto Microsoft per l’attivazione di pagamenti peer-to-peer (P2P) con PayPal e Venmo da molti più luoghi e modalità di connessione online o da mobile.