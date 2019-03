Kaleyra diventa Solution Provider di WhatsApp Business

L’azienda italiana Kaleyra entra a far parte dei pochi provider a livello globale di WhatsApp per permettere alle aziende di comunicare con tutti i propri clienti anche su questa piattaforma.

Kaleyra, gruppo globale nato in Italia e specializzato nella fornitura di servizi di messaggistica mobile per banche e aziende, ha annunciato l’integrazione della propria piattaforma con l’API di WhatsApp Business, in modo da consentire ai propri clienti di sviluppare servizi di tipo conversazionale con i consumatori e fornire loro le informazioni di cui hanno bisogno ogni volta che serve.

Ma come funziona esattamente questa integrazione? Attraverso l’API flessibile di Kaleyra le aziende possono ora inviare facilmente messaggi WhatsApp ai propri clienti. L’algoritmo di Kaleyra converte in modo semplice il messaggio di testo composto dall’utente, che deve essere inviato attraverso il canale WhatsApp.

Attraverso una sola API, le aziende possono inoltre includere 7 diversi tipi di formati di messaggio supportati. Questi formati includono: testo, audio, immagini, contatto, posizione, documenti e template. Questo crea un vantaggio doppio. Da un lato infatti le aziende ora possono utilizzare la piattaforma omnicanale di Kaleyra per inviare messaggi attraverso WhatsApp utilizzando un’unica API, da desktop, telefoni cellulari e altri device; dall’altro lato, i clienti possono ottenere aggiornamenti e interagire con le aziende in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Con la soluzione Business di WhatsApp le aziende possono avere conversazioni autentiche con i propri clienti e accedere agli analytics in modo istantaneo, analizzando il numero di messaggi inviati, ricevuti e letti. Questa soluzione offre un uso polivalente per le aziende in base alle loro esigenze. Ad esempio, una società di e-commerce può inviare informazioni relative alla consegna dei prodotti ai clienti e tenerli informati in ogni fase del processo. Oppure le aziende di Food delivery possono consentire agli utenti di ottenere aggiornamenti sullo stato del loro ordine.

“L’aggiunta di WhatsApp ai nostri canali di comunicazione esistenti consentirà alle aziende di arricchire l’esperienza dei clienti con una semplice operazione, senza particolari requisiti di lunghezza del coding” spiega Alex Milani, General Manager Europe, BU Fintech di Kaleyra. “Siamo lieti di ampliare la reach dei nostri clienti attraverso l’uso di WhatsApp e siamo curiosi di scoprire i numerosi modi in cui questo canale aggiuntivo e gli altri nostri servizi andranno a beneficio di tutti i nostri clienti”.