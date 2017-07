Lanciata un anno fa in alcuni Paesi e rimasta in fase di test per diversi mesi, la funzionalità Find Wi-Fi di Facebook è stata estesa a livello globale e sarà attivata nell’app di Facebook per iOS e Android con un roll-out che nel giro di qualche settimana dovrebbe raggiungere tutti i Paesi.

Find Wi-Fi, come suggerisce il nome stesso, è una feature molto utile (soprattutto ora nel periodo estivo), visto che consente di individuare hot-spot Wi-Fi vicini alla nostra posizione ai quali ci si può connettere con un dispositivo iOS o Android.

Un aiuto che serve non solo per risparmiare sul proprio piano dati, ma anche quando la connettività 3G o 4G è scarsa. Find Wi-Fi mostra una mappa della zona circostante e quali locali o esercizi dispongono di hotspot Wi-Fi o router a cui è possibile connettersi per l’accesso gratuito a Internet. La feature si basa sul fatto che Facebook ottiene questi dati dalle informazioni che le aziende hanno condiviso sulle loro pagine.

Per attivare Find Wi-Fi all’interno dell’app di Facebook, basta toccare la scheda Altro e poi l’opzione chiamata Find Wi-Fi. A questo punto è possibile scegliere di visualizzare gli hotspot vicini in una mappa o nell’elenco di impostazioni e ottenere indicazioni per l’attività in modo da sapere esattamente dove andare.