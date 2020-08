Come gestire una piccola attività direttamente dallo smartphone

Gestire una piccola impresa può essere fatto efficacemente anche quando si è in viaggio e tutto ciò di cui avete bisogno per riuscirci sono il vostro smartphone… e alcune app.

Gestire una piccola impresa può essere fatto efficacemente anche quando si è in viaggio e tutto ciò di cui avete bisogno per riuscirci è il vostro smartphone. Una recente ricerca del rivenditore di smartphone online e2save ha rilevato che il 38% delle aziende utilizza app mobili per migliorare il servizio clienti e il 24% utilizza app per aumentare le entrate.

Esiste ormai un’app per quasi tutto e alcune di esse si dimostrano particolarmente efficaci per le aziende. Queste sono le sei migliori app che gli imprenditori alla guida di piccole attività hanno trovato più utili secondo la ricerca. Molte sono completamente gratuite, il che è un ulteriore vantaggio da non sottovalutare.

Slack è un’app di messaggistica gratuita ideale per la collaborazione in team. Include funzionalità di messaggistica privata e di gruppo per comunicare facilmente con i membri del proprio team. Man mano che la vostra piccola impresa cresce, potete iniziare a creare chat di gruppo separate per i singoli team. Slack è disponibile per iOS e Android.

Mailchimp

MailChimp è un’app utile per creare e gestire l’email marketing. Potete infatti facilmente inviare e-mail di marketing dall’app, attivando anche la consapevolezza dei social media. È un’app estremamente valida per i proprietari di piccole imprese che potrebbero non avere competenze di marketing, poiché mette tutto in prospettiva quando si tratta di “commercializzare” l’azienda. MailChimp è disponibile per iOS e Android.

Adobe Spark Post

Adobe Spark Post è un’app di graphic design che include diversi template per la progettazione di volantini aziendali e loghi. È disponibile per iOS e Android.

iZettle

iZettle è un sistema che consente di effettuare ed elaborare facilmente pagamenti dallo smartphone. L’app è gratuita per iOS e Android, mentre il POS mobile per la lettura delle carte di pagamento costa 79 euro.

Sprout Social

Sprout Social è un’app di gestione dei social media che semplifica la pianificazione dei contenuti sulle piattaforme social. È disponibile su iOS e Android.

Microsoft Teams

Microsoft Teams funziona in modo efficace per videoconferenze, condivisione di file e messaggistica istantanea. Con l’app potete rispondere alle chiamate e rispondere ai messaggi istantaneamente mentre siete in viaggio.

Oltre a queste sei app, ecco altre scelte che potreste trovare altrettanto utili.

PayPal

PayPal è un portale di pagamento che consente di trasferire e ricevere denaro facilmente. Se è stata aggiunta un’opzione PayPal al vostro sito Web, i clienti possono effettuare con successo pagamenti e sarete avvisati istantaneamente. Non ci sono costi mensili per l’utilizzo dell’app (c’è invece un addebito per la singola transazione) e il servizio può essere utilizzato anche per i pagamenti in negozio tramite un lettore di carte. PayPal è disponibile su iOS e Android.

Gmail

Un ottimo servizio di posta elettronica che fa parte delle app di Google. L’app può aiutarvi a tenere traccia delle e-mail in arrivo e a filtrare anche le risposte rapide alle query. Se disponete di un account Gmail, potete anche accedere gratuitamente anche ad applicazioni Google come Documenti, Fogli e Meet. Gmail è disponibile su iOS ed è un’app integrata su molti smartphone Android.

Buffer

Per la stragrande maggioranza delle aziende di oggi, un forte impegno sui social media è un must per la costruzione e il rafforzamento del brand, ma gestire i vari canali e mantenerli tutti aggiornati e sincronizzati può essere una sfida non da poco. È qui che entra in gioco Buffer, che vi tiene aggiornati su tutti i canali social di cui la vostra piccola azienda ha bisogno e consente di pianificare i contenuti. Fornisce inoltre metriche utili per tracciare l’engagement di ogni post. Buffer è disponibile per iOS e Android.