BlackBerry e Microsoft hanno annunciato una partnership strategica per offrire alle aziende una soluzione che integri l’esperienza di BlackBerry nella mobilità e nella sicurezza con i prodotti cloud e di produttività di Microsoft.

Attraverso questa partnership le aziende hanno collaborato a creare una soluzione unica nel suo genere: BlackBerry Enterprise BRIDGE. Questa tecnologia fornisce un modo altamente sicuro per grandi banche, fornitori di servizi sanitari, studi legali e amministrazioni governative di utilizzare senza problemi le app mobile Microsoft all’interno di BlackBerry Dynamics.

In questo modo gli utenti aziendali avranno un’esperienza sicura e coerente durante l’apertura, la modifica e il salvataggio di un file di Microsoft Office 365 (Excel, PowerPoint, Word) su qualsiasi dispositivo iOS o Android. Al tempo stesso i reparti IT aziendali trarranno vantaggio da un maggiore ritorno sugli investimenti esistenti e garantiranno che i dati e la privacy della propria azienda siano garantiti ai massimi livelli e in conformità con le politiche e normative aziendali.

“BlackBerry ha sempre guidato il mercato con nuovi modi per proteggere i dati aziendali sui dispositivi mobile” ha dichiarato Carl Wiese, presidente Global Sales di BlackBerry. “Abbiamo avvertito la necessità di un modo ancora più sicuro per i nostri clienti comuni di utilizzare app native di Office 365. BlackBerry Enterprise BRIDGE risponde a questa esigenza ed è un perfetto esempio di come BlackBerry e Microsoft continuino a consentire in modo sicuro agli utenti aziendali di essere altamente produttivi nel mondo connesso di oggi.”

“In un’epoca in cui la tecnologia digitale sta guidando una rapida trasformazione, i clienti sono alla ricerca di un partner affidabile” ha affermato Judson Althoff, vicepresidente esecutivo di Worldwide Commercial Business presso Microsoft. “I nostri clienti scelgono Microsoft 365 per strumenti di produttività e collaborazione e, insieme a BlackBerry, porteremo tutto ciò a un nuovo livello di sicurezza e forniremo alle aziende un nuovo standard per una produttività sicura.”

Infine, la piattaforma BlackBerry Secure per la connessione di persone, dispositivi, processi e sistemi è stata integrata con la piattaforma cloud Microsoft Azure. In particolare, BlackBerry UEM Cloud, BlackBerry Workspaces, BlackBerry Dynamics e BlackBerry AtHoc sono ora disponibili su Azure.