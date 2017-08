Apple e Accenture hanno avviato una partnership per aiutare le aziende a trasformare il modo in cui interagiscono con i clienti attraverso soluzioni iOS di fascia enterprise. Accenture creerà una divisione dedicata a iOS all’interno di alcuni Accenture Digital Studios nel mondo, dove gli esperti Apple affiancheranno fisicamente i team dell’azienda.

Insieme, svilupperanno una serie di strumenti e servizi per aiutare le aziende a trasformare il modo di rapportarsi ai loro clienti usando iPhone e iPad. Fra gli esperti che lavoreranno al progetto ci saranno visual designer, UX designer, programmatori, data architect, scienziati e progettisti hardware e software.

Il nuovo ecosistema di servizi permetterà alle aziende di integrare senza problemi la piattaforma iOS nei sistemi di back-end, grazie all’esperienza di Accenture in questo ambito e ai vantaggi esclusivi di iOS creati da Apple con importanti partner come SAP e Cisco.

I servizi IoT forniranno nuovi strumenti, modelli e codice predefinito per aiutare i clienti a sfruttare meglio i dati delle piattaforme IoT nelle loro app iOS, e offrire così ai loro team strumenti per lavorare meglio. Infine i servizi di migrazione aiuteranno i clienti a trasferire in modo facile e veloce dati e applicazioni legacy esistenti nelle moderne app iOS.

“A partire da 10 anni fa con l’iPhone, e poi con l’iPad, Apple ha rivoluzionato il modo in cui il lavoro viene svolto, ma siamo convinti che le aziende abbiano appena iniziato ad intuire le enormi potenzialità di ciò che potrebbero fare con i nostri prodotti. Apple e Accenture sono entrambe leader nell’offrire un’esperienza utente di alto livello e insieme possiamo continuare a modernizzare davvero i processi aziendali attraverso soluzioni avanzate basate sulle potenti tecnologie Apple” ha affermato Tim Cook, CEO di Apple.