Come si è chiuso il 2017 per il mercato delle app mobile? A leggere il nuovo report di Sensor Tower decisamente bene, tanto che le stime parlano di ricavi totali di 58,6 miliardi di dollari per l’anno appena concluso, di cui 38.5 miliardi di dollari generati dall’App Store di Apple e 20,1 miliardi dal Play Store di Google.

Una crescita di ben il 35% rispetto al 2016, quando il totale dei ricavi era stato di 43,5 miliardi divisi tra i 28,6 miliardi di App Store e i circa 15 del Play Store. Una dinamica insomma, quella dei due store digitali per eccellenza, che non è cambiata nemmeno quest’anno, con App Store cresciuto del 34,7% e Play Store del 34,2% anno su anno.

Come al solito sono stati i giochi a portare più dollari nelle casse di produttori, sviluppatori e distributori con l’82% dei ricavi totali (48,3 miliardi di dollari), grazie soprattutto agli introiti generati dalle microtransazioni e dagli acquisti in-app. Anche in questo caso App Store supera Play Store con 30 miliardi di dollari a 18 per quanto riguarda gli introiti derivanti dai giochi.

Proprio questa unicità dovuta al modello Freemium (o Free to Play) ha spinto così in alto i ricavi dei giochi, mentre se andiamo a vedere il numero di app mobile installate nel 2017 scopriamo che su 91,5 miliardi di app solo un terzo (35,3 miliardi) è rappresentato dai giochi.