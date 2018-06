Già leader nel settore dei portatili e dei tablet rugged, Panasonic ha presentato il nuovo Toughbook FZ-T1, che unisce la straordinaria resistenza alle funzioni e alle caratteristiche che siamo abituati a pretendere da uno smartphone. Si tratta di un prodotto progettato per l’utilizzo anche in condizioni estreme, che non teme acqua, polvere, caldo o freddo ed è in grado di sopportare cadute e urti senza alcun problema.

La sfida più impegnativa nella realizzazione del Toughbook FZ-T1, ha spiegato Robert Blowers, General Manager of Engineering and Project Management di Panasonic Computer Product Solutions Europe, è stata quella di riuscire a realizzare un prodotto rugged che fosse quanto più possibile vicino ai classici smartphone che utilizziamo abitualmente. Lo spessore, per esempio, è di appena 13,1 mm, ovviamente ben superiore ai 6-7 mm dei normali dispositivi, ma molto contenuto rispetto ad altri handheld con le stesse doti di resistenza e usabilità.

Quasi indistruttibile

Dotato di certificazioni MIL-STD 810G e IP68, il Toughbook FZ-T1 è resistente ad acqua e polvere. Lo abbiamo provato, immergendolo in una vasca piena di liquido e in una colma di sabbia: in entrambi i casi, ha continuato a funzionare senza il minimo problema. Inoltre, è collaudato per cadute da un massimo di un metro e mezza di altezza, grazie ai componenti utilizzati e soprattutto alle soluzioni di ammortizzamento adottate. Non da ultimo, è capace di funzionare a temperature che vanno dai -10° ai +50° C. Inoltre, lo schermo da 5 pollici IPS Dragon Trail Pro da 1280×720 pixel funziona perfettamente anche sotto la pioggia e può essere gestito indossando guanti da un massimo di 1 mm di spessore, oltre che con la penna passiva fornita come optional. La sua luminosità è progettata per consentire una perfetta leggibilità anche all’aperto, in piena luce del FZ-T1

Processore quad-core Qualcomm Snapdragon, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash: questi i componenti principali dello smartphone Toughbook, che resta al di sotto dei 240 grammi di peso e sfrutta come sistema operativo Android Oreo 8.1, in una versione ottimizzata da Panasonic. Non sono ovviamente caratteristiche in grado di rivaleggiare con quelle degli smartphone consumer di ultima generazione, ma sono piuttosto evolute nel contesto di un prodotto rugged, che deve inevitabilmente accettare dei compromessi per poter garantire i livelli di resistenza richiesti. Inoltre, integra direttamente un lettore di codici a barre di classe Enteprise, attivabile da due pulsanti, uno a sinistra e uno a destra, per risultare comodo anche ai mancini. La batteria offre un’autonomia dichiarata di 12 ore, ed è in grado di gestire il warm swap, ovvero la sostituzione a dispositivo accesso. Rispetto all’hot swap, richiede solo l’attivazione di una specifica app, che ha il compito di mettere in standby le operazioni critiche e di permettere il cambio senza creare problemi ai programmi in funzione. Infine, la fotocamera da 8 MP è dotata di un flash LED che consente di scattare foto ben illuminate anche al chiuso, ideale per esempio per i tecnici che devono catturare immagini di impianti.

Particolare attenzione è stata rivolta poi a dettagli apparentemente secondari, ma che in un ambiente di lavoro si rivelano essenziali, per esempio l’altoparlante ad alto volume, 95 dB, il triplo microfono con soppressione del rumore ambientale e il doppio sistema di caricamento, tramite docking station e USB-micro. Rispetto alla scelta di non utilizzare l’USB-C, Panasonic ha spiegato che i motivi sono diversi: una minore resistenza allo stato attuale di questa connessione, rispetto alla più collaudata USB-micro, la maggiore velocità di sostituzione, per garantire interventi sempre rapidi in caso di malfunzionamenti e il minore ingombro.

Toughbook FZ-T1 su misura per la aziende

Il servizio di Panasonic non si limita alla produzione degli smartphone, ma prevede diverse opportunità di personalizzazione, in base alle necessità delle singole aziende. Attraverso il servizio Compass, i clienti possono richiedere modifiche al prodotto, che vanno dalla semplice personalizzazione grafica del sistema operativo fino a interventi strutturali, sia software sia hardware. I dispositivi possono anche essere preconfigurati per ciascun utente, con le applicazioni e le impostazioni richieste dall’azienda. Inoltre, Panasonic garantisce il supporto e gli aggiornamenti per un minimo di cinque anni, anche nel caso in cui il sistema operativo di base non dovesse più essere gestito da Google.

Non si rompe, ma se si rompe…

Per un prodotto che punta principalmente sulla resistenza, il servizio di assistenza in caso di guasti è fondamentale e anche su questo punto Panasonic offre il massimo. Le riparazioni vengono eseguite in 96 ore door-to-door, ovvero da quando il corriere ritira il dispositivo difettoso a quando lo riconsegna funzionante. Di questi quattro giorni, due vengono utilizzati per la spedizione e gli altri due per l’intervento tecnico, che viene gestito nei laboratori di Cardiff da un team specializzato, che lavora a stretto contatto con chi si è occupato delle personalizzazioni e conosce quindi i dettagli di ogni singolo prodotto. Attualmente il tasso di successo nel mantenere la promessa delle 96 ore è del 90 percento. Esiste anche la possibilità di richiedere condizioni speciali per gli interventi di riparazione, per le aziende che hanno bisogno di ridurre al minimo indispensabile la sospensione dell’utilizzo.

Caratteristiche tecniche Toughbook FZ-T1