Kantar ha rilasciato la versione del suo Worldpanel sul mercato degli OS mobile aggiornata ai mesi di febbraio, marzo e aprile. Un trimestre che per forza di cose non ha tenuto conto dell’arrivo a fine aprile di due dispositivi importanti come l’LG G6 e soprattutto i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus.

Nel complesso il mercato non ha visto particolari scossoni rispetto allo stesso periodo del 2016. In Italia Android è cresciuto del 2,1% e ora occupa l’81,8% del mercato, mentre iOS cresce del 1% e arriva al 14,3% di market share. Tonfo invece per Windows Phone/10 Mobile, che perde quasi il 3% e scende a una quota di mercato del 3,6%.

Nei principali cinque mercati europei (Francia, Germania, Spagna, Italia e Gran Bretagna) Android occupa il 78,3% del mercato, iOS il 19,3% (entrambi in crescita anno su anno) e Windows il 2%, in calo di quasi il 3%. Negli USA si è invece assistito a un calo cospicuo di Android (-5,9%) e a una crescita di iOS (+5,8%); il primo rappresenta oggi il 61,7% del mercato, mentre il secondo sale al 36,5%.

L’altro importante mercato è quello cinese, dove lo strapotere di Android è arrivato a occupare l’83,4% del mercato in crescita di oltre il 4%, mentre iOS cede ancora terreno e scende al 16,2% di market share. Dove Android ha fatto segnare la percentuale più alta è in Spagna con ben il 92% di diffusione, mentre iOS va particolarmente forte in Giappone, dove occupa il 43,5% del mercato.

Continua infine l’emorragia di Windows Phone/10 Mobile. Negli USA gli smartphone con il sistema operativo di Microsoft contano solo per l’1,6% del mercato, in Cina per lo 0,2% e in Giappone per poco più dello 0%.