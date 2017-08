nokia_8_vs_galaxy_s8_

Il Nokia 8 è uno smartphone Android progettato soprattutto per i creatori di contenuti. Si distingue per le doppie fotocamere posteriori Carl Zeiss e la videocamera selfie da 13Mp, che possono essere combinate in una nuova modalità “Bothie” per catturare l’immagine completa, per le sue capacità di streaming Dual-Sight e la registrazione audio spaziale Ozo.

Le specifiche di base del Nokia 8 sono paragonabili a quelle del Samsung Galaxy S8, e Nokia promette aggiornamenti tempestivi al sistema operativo Android. Ma forse l’azienda finlandese non ha fatto abbastanza per far emergere il suo smartphone in un mercato decisamente affollato, di cui Samsung è leader indiscussa.

Anche se il suo smartphone di punta non ha una fotocamera doppia (attesa nel prossimo Note 8), ha una delle migliori fotocamere del mercato. Il Galaxy S8 ha caratteristiche estremamente interessanti, come la ricarica wireless, un display always-on e uno scanner dell’iride. L’interfaccia Touchwiz dell’azienda è migliorata negli ultimi anni e ora è focalizzata su funzioni extra, come l’assistente Bixby AI.

Samsung ha inoltre perfezionato il design della serie S con una combinazione di impermeabilizzazione (il Nokia 8 è semplicemente antiurto), vetro resistente, bordi curvi e un Infinity Display, che rappresenta la tendenza degli smartphone futuri.

Lo schermo AMOLED del Galaxy S8 offrendo (a nostro parere) colori più saturi e ricchi e più ricchi di contrasto rispetto allo schermo IPS del Nokia 8, che offre comunque 700 nit.

Le cornici minimali del Galaxy S8 gli conferiscono quel tocco di eleganza che manca al Nokia 8, anche per la decisione della casa madre di mantenere il pulsante Home (anche se ciò significa che lo scanner di impronte digitali è in una posizione più comoda ). Per quanto riguarda il design il Galaxy S8 è il vincitore di questo confronto.

Per quanto riguarda il prezzo al momento del lancio, lo scorso aprile, il Galaxy S8 era il più costoso dei due, ma con la diminuzione del prezzo la differenza si è ridotta. Oggi è possibile acquistare il Samsung Galaxy S8 su Amazon a 657 euro, mentre il Nokia 8 sarà in vendita da settembre 599 euro.

Il nostro verdetto

Confrontando specifiche tecniche, design e prezzo il vincitore è il Samsung Galaxy S8. Anche se il Nokia 8 vanta una doppia fotocamera, lo smartphone di Samsung ha caratteristiche comunque interessanti. L’hardware di base è simile, ma Samsung vince nel design, soprattutto per l’Infinity Display. A meno che l’utente non sia un creatore di contenuti che farà grande uso di Ozo e delle fotocamere Dual-Sight Zeiss, il Nokia 8 non offre niente di più rispetto al Galaxy S8.