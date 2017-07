Le migliori app Android da installare sullo smartphone per facilitare il lavoro

Quali sono le migliori app per Android da avere sullo smartphone per migliorare la produttività anche in mobilità? Ecco una selezione di app gratis e a pagamento.

Per chi possiede uno smartphone Android e vuole sapere quali siano le migliori app da installare, sia gratis che a pagamento, ecco una breve lista di tutte quelle applicazioni che dovete avere se volete gestire il vostro lavoro in mobilità in maniera efficiente e proficua.

Il mondo del lavoro si sta sempre di più spostando verso l’ottica dello smart working e l’uso di device come smartphone e tablet è consolidato, ma occorre selezionare le giuste applicazioni che consentano di snellire il lavoro per non perdersi nella marea di notifiche delle email, ma anche per recuperare tutti i documenti da recuperare al volo.

Nell’elenco troverete sia app utili per il project management e l’assegnazione dei task, ma anche app dedicate agli appunti, alla scansione dei documenti, alla condivisione di file di grandi dimensioni e infine app necessarie per una corretta gestione del telefono, anche attraverso l’identificazione del chiamante o la registrazione delle telefonate.