WhatsApp si è imposta come leader nelle piattaforme di messaggistica. Molti di noi hanno centinaia di conversazioni, foto, video e altri contenuti multimediali memorizzati nell’app, che probabilmente non vorrebbe perdere.

Se avete bisogno di reinstallare WhatsApp o volete installarla su un nuovo telefono, potete eseguire il backup e il ripristino dei messaggi. Anche se non state reinstallando l’app, avere un backup è utile per proteggere i vostri messaggi in caso di perdita o rottura del telefono.

Ma c’è un altro motivo per eseguire un backup dei propri messaggi. Google e WhatsApp hanno raggiunto un nuovo accordo in base al quale i backup di WhatsApp non vengono più conteggiati nella quota di archiviazione di Google Drive. Tuttavia, Google sta eliminando tutti i backup più vecchi di un anno, e questo cambiamento diventerà effettivo il 12 novembre 2018. Se non si esegue il backup prima di quella data, successivamente non si avrà alcuna forma di protezione in caso di perdita o rottura del telefono.

Di seguito spieghiamo come eseguire il backup e il ripristino di WhatsApp su Android e iPhone.

Come eseguire il backup e ripristinare WhatsApp su Android

Il modo migliore per eseguire il backup e ripristinare i messaggi di WhatsApp tra telefoni Android è utilizzare Google Drive, l’app gratuita disponibile per tutti i telefoni Android.

Ecco la procedura da seguire:

verificate di aver effettuato l’accesso a Google Drive sul proprio attuale telefono

avviate WhatsApp

toccate l’icona con i tre punti nell’angolo in alto a destra

selezionate Impostazioni

selezionate Impostazioni selezionate Chat

selezionate Backup chat

controllate le impostazioni per assicurarvi che i backup avvengano tramite Wi-Fi

selezionate la casella “Includi video” se desiderate eseguire il backup di tutti i contenuti multimediali

selezionate “Esegui il backup”

Una volta completato il backup è possibile disinstallare e reinstallare l’app sul telefono in uso o installarla su un nuovo telefono. Per utilizzare l’app su un nuovo telefono Android non è necessario disinstallarla dal vecchio dispositivo, ma non è possibile avviarla contemporaneamente su due telefoni utilizzando lo stesso account WhatsApp.

Per ripristinare i messaggi e i contenuti multimediali, verificate di aver effettuato l’accesso a Google Drive sul nuovo (o attuale, se state reinstallando) telefono. Dopo aver installato e avviato WhatsApp l’applicazione controllerà automaticamente i backup più recenti su Google Drive, e appariranno a schermo le istruzioni per ripristinare i messaggi e i contenuti multimediali.

Come eseguire il backup e il ripristino di WhatsApp su iPhone

Ci sono diversi modi per mantenere le conversazioni sull’iPhone, e la procedura più semplice è usare il backup di iCloud. Basta accedere alle impostazioni di WhatsApp, Chat, Backup chat e quindi fare clic su “Esegui backup ora” dal telefono in uso.

Dopo aver installato WhatsApp sul nuovo iPhone e confermato il numero di telefono (che deve essere uguale a quello utilizzato sul vecchio telefono), viene richiesto di ripristinare la cronologia chat. Se l’utente accetta viene installato il backup delle conversazioni, completo dei contenuti multimediali.

A questo punto vale la pena attivare la funzionalità di Backup automatico, che semplifica il passaggio al prossimo iPhone.