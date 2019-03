Droidcon 2019: a Torino l’appuntamento per gli sviluppatori Android

Dopo il successo della scorsa edizione, a cui hanno partecipato quasi mille persone, torna l’appuntamento con Droidcon, il principale congresso per sviluppatori Android. L’edizione di quest’anno si volgerà il 4 e 5 aprile 2019 presso le Officine Grandi Riparazioni, a Torino.

L’evento, lanciato a Berlino nel 2009, ha raggiunto fama internazionale e si tiene con cadenza annuale nelle principali città europee, tra cui Parigi, Londra, Berlino, Madrid, Amsterdam e Bruxelles. In Italia, dalla prima edizione che si è tenuta nel 2014 e ha visto circa 300 partecipanti, l’evento ha riscosso sempre maggior successo: al quinto appuntamento, nell’aprile 2018, c’erano quasi mille partecipanti, tra sviluppatori, aziende, ricercatori e professionisti IT.

Droidcon 2019: Android4everyone

L’agenda di Droidcon 2019, il cui tema è “Android4everyone”, comprende due giorni di conferenze, il 4 e 5 aprile, e due giorni di hackaton, il 6 e 7 aprile.

Per i primi due giorni sono in programma keynote, workshop, occasioni di networking e sessioni di approfondimento con i più grandi professionisti mondiali del mondo Android. Tra relatori ci sono Google Developer Experts (GDE), oltre a manager di Google, Intel, Facebook, The New York Times, NASA, Spotify e Twitter, tra gli altri. I temi trattati spaziano dallo sviluppo Android a sicurezza, wearable, Android Auto, realtà virtuale e aumentata, distribuzione delle app, mobile marketing.

La conferenza sarà seguita da due giorni di hackathon (sabato 6 e domenica 7 aprile), duranti i quali i partecipanti, divisi in team, si sfideranno per creare le migliori soluzioni sui temi assegnati, che verranno comunicati in anticipo. Al termine della sfida, domenica sera, saranno premiate le migliori proposte.

Alla pagina ufficiale dell’evento sono disponibili tutte le informazioni sull’agenda, gli speaker e le modalità di partecipazione a Droidcon 2019.

Per i lettori di Computerworld Italia è previsto uno sconto del 20% sul biglietto d’ingresso. Per ottenerlo basta andare su questa pagina, selezionare Tickets, cliccare su Enter Promotional Code e inserire il codice sconto droidcon2019-cwi.