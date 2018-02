Questa settimana Google ha annunciato il programma Android Enterprise Recommended che stabilisce un nuovo standard di eccellenza per dispositivi e servizi di fascia professionale. Tra i produttori di smartphone che rientrano in questo programma grazie alle caratteristiche dei loro dispositivi c’è anche Motorola con i suoi Moto Z2 Force Edition e Moto X4.

Per definire e certificare best practice e prerequisiti, Android Enterprise Recommended prevede un processo di test rigoroso finalizzato a garantire che dispositivi e servizi soddisfino le specifiche in ambito hardware, implementazione, sicurezza ed esperienza utente più elevate, necessarie alle organizzazioni per gestire gli ambienti aziendali più impegnativi e diversificati. Nella prima fase del programma, Google supporterà i principali produttori di smartphone e operatori di telefonia mobile per soddisfare tali requisiti.

Tra i requisiti minimi che i dispositivi mobile devono avere per rientrare nel programma di Google spiccano il sistema operativo Android 7.0, 2 GB di RAM, architettura del processore a 64 bit, 32GB di storage interno, autonomia di otto ore, supporto per la registrazione contemporanea di numerosi dispositivi Android incluso lo zero-touch, rilascio degli aggiornamenti di sicurezza Android entro 90 giorni da parte di Google per un minimo di tre anni, disponibilità di device sbloccati per supportare implementazioni globali e limitazione delle app di sistema predefinite all’interno del profilo di lavoro Android e sui dispositivi gestiti.

L’elenco completo dei requisiti per Android Enterprise Recommended è disponibile qui.