L’app Android Messaggi di Google è uno dei modi migliori per inviare e ricevere messaggi di testo. L’applicazione offre un’ampia gamma di funzionalità ed pronta per il futuro con il supporto standard della tecnologia RCS (Rich-Communication-Services). Forse non tutti conoscono le sue potenzialità: ecco cinque motivi per cui vale la pena utilizzarla.

1. Aggiungere un oggetto al messaggio

Un messaggio di testo standard non ha molte funzionalità, ma ci sono alcune modifiche poco conosciute offerte da Android Messaggi. Anziché toccare semplicemente Invia, con una pressione leggermente più prolungata compare un nuovo campo dove è possibile aggiungere un titolo o un oggetto al messaggio. Questo fa sì che il messaggio si comporti come un MMS, ma dovrebbe essere caricato normalmente sul telefono del destinatario in quanto non vi sono foto o altri contenuti allegati.

2. Archiviare vecchie conversazioni

Android Messaggi permette di fare ordine nelle vecchie conversazioni senza cancellarle. E’ possibile archiviare conversazioni che, momentaneamente, non interessano e ripristinarle in un secondo momento, se necessario. Basta premere a lungo per selezionare più conversazioni e toccare il pulsante di archiviazione nella parte superiore dello schermo. Per archiviare i messaggi è anche possibile scorrere verso sinistra o destra su una conversazione selezionandola dall’elenco principale.

3. Blocco di numeri

Android Messaggi permette di bloccare numeri di contatti da cui l’utente non desidera ricevere messaggi. Basta premere a lungo su una conversazione per selezionarla, quindi toccare il pulsante di blocco (cerchio con una barra) in alto. Ciò impedisce il ricevimento di messaggi e chiamate da quel contatto.

Nota: il blocco di un contatto elimina la conversazione, quindi non bloccare qualcuno se è necessario rivedere la conversazione in un secondo momento.

Se si desidera rimuovere un blocco, basta andare su Menu> Contatti bloccati e toccare la X accanto al contatto che si desidera sbloccare.

4. Allegare denaro, posizioni e altro

Android Messaggi consente di aggiungere sticker e foto a una conversazione, ma anche altri contenuti. Toccando il pulsante “+” in una conversazione compare un elenco di adesivi ed emoji; scorrendo verso il basso si trovano le opzioni per aggiungere la posizione, una nota vocale e persino inviare o richiedere denaro tramite Google Pay.

Per fruire di queste funzionalità è necessario concedere l’accesso alla posizione. Inoltre Google Pay funziona in conversazioni uno a uno solo dopo aver configurato l’app Pay.

5. Usare i widget

Se comunicate con i vostri contatti soprattutto attraverso gli SMS, l’utilizzo di un widget Android Messaggi può essere un vero risparmio di tempo. I widget sono raggiungibili dalla schermata iniziale, e sono disponibili in due opzioni. Un tipo mostra il messaggio più recente di tutte le conversazioni, l’altro mostra una singola conversazione scelta dell’utente. La versione a conversazione singola ha anche una casella di composizione pop-up per inviare nuovi messaggi.