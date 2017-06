Google ha lanciato le “offerte estive” sul Play Store, con sconti su musica, libri, video, app e giochi. Periodicamente il gigante di Mountain View offre sconti su applicazioni e musica, ma è la prima volta che lancia queste offerte contemporaneamente in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la musica, Google offre un abbonamento gratuito valido per quattro mesi a Play Music. La promozione è riservata ai nuovi abbonati. Normalmente il servizio costa 9,99 euro al mese, e questa è la migliore offerta mai proposta da Google per il suo servizio di streaming musicale.

Sui libri ci sono sconti fino all’80 per cento. Sui film ci sono sconti fino al 50 per cento per quanto riguarda l’acquisto e offerte a 0,99 euro per il noleggio.

I gamer apprezzeranno gli sconti fino all’80 per cento. Tra i giochi in offerta ci sono Call of Duty: Black Ops Zombies, che può essere acquistato a 2,19 euro (prezzo normale 6,49 euro), e Star Wars: KOTOR in offerta a 3,29 euro (prezzo normale 10,99 euro).

Google Play offre inoltre il 50 per cento di sconto su alcune app selezionate; in questo caso è necessario effettuare l’iscrizione per un anno.

Gli sconti su app, libri, giochi e musica sono valide fino al 6 luglio 2017, mentre la promozione sul noleggio dei film è valida fino al 13 agosto 2017.