Reti 5G: i rischi per la cybersecurity e cinque consigli per proteggersi

Il mondo totalmente connesso promesso dal 5G offre anche ai criminali e agli hacker infinite opportunità per lanciare attacchi informatici e causare disagi, danni o addirittura morti. Ecco i rischi principali e i consigli su come proteggersi.

Il 5G è oltre 100 volte più veloce del 4G sugli smartphone di oggi e anche 10 volte più veloce del migliore servizio a banda larga in fibra ottica per la casa offerto attualmente. Il 5G sarà inoltre caratterizzato da una latenza ultra-bassa, che apre le porte a una nuova era di connettività istantanea e sempre attiva tra i sistemi. Tutte queste caratteristiche consentono di implementare una vasta gamma di applicazioni, servizi e dispositivi che hanno lo scopo di rendere la nostra vita più facile, più efficiente, più sana e più sicura.

Queste applicazioni spaziano dai veicoli autonomi, alla telemedicina, all’agricoltura intelligente, alla produzione intelligente e altro ancora. Decine di miliardi di dispositivi saranno collegati nei prossimi anni tramite 5G, consentendo il monitoraggio in tempo reale di tutto, dalla posizione del vostro gatto domestico, al controllo dei dispositivi medici indossabili. Si prevede che la rivoluzione industriale consentita dal 5G sosterrà un ulteriore produzione economica globale di 12 trilioni di dollari nei prossimi 15 anni.

La posta in gioco è alta, ma il mondo totalmente connesso promesso dal 5G offre anche ai criminali e agli hacker infinite opportunità per lanciare attacchi informatici e causare disagi, danni o addirittura morti. Questi, secondo Check Point, sono i due rischi principali.

Più dispositivi connessi = più vettori di attacco. Il 5G rappresenta una minaccia elevata in parte perché ci sono più vettori che gli hacker possono sfruttare. Il 5G stesso, di base, è impostato in modo da consentire un numero significativo di dispositivi connessi, ciascuno dei quali amplia la superficie di attacco su cui un hacker può lavorare. Si prevede che decine di miliardi di dispositivi smart si collegheranno alle reti 5G e solo una minima parte ha caratteristiche di sicurezza, oltre alla password. Quindi, ogni dispositivo IoT che il 5G abilita è un potenziale punto di violazione.

Come proteggersi?

Possedere una threat prevention avanzata. Poiché il 5G collegherà utenti e applicazioni tra smartphone, endpoint, reti, cloud e IoT, è essenziale disporre di una prevenzione avanzata delle minacce per proteggere tutti questi tipi di risorse, ovunque essi siano.

“Il 5G è un’arma a doppio taglio. Da un lato, ci garantisce una velocità di navigazione in internet incredibile. Dall’altro lato, siamo più inclini agli attacchi informatici perché offriamo a un hacker molteplici vettori di attacco. Se le previsioni relative alla che rapida crescita dell’IoT con il 5G verranno confermate, sarà molto preoccupante, perché ogni singolo dispositivo è un potenziale punto per far breccia nei dati di un utente o impresa. Gli hacker li considerano come nuove possibilità per i loro attacchi. Man mano che utilizzeremo sempre più dispositivi 5G, la nostra prevenzione deve essere adeguata: usate una VPN, tenete aggiornati i vostri dispositivi IoT, e usate sempre password difficili. Questi sono dei punti di partenza per un buon cyber-igiene 5G” ha commentato David Gubiani, Regional Director SE EMEA Southern di Check Point Software Technologies.

