Le reti 5G private potrebbero rivelarsi interessanti per i CIO

Gli operatori di rete stanno facendo progressi con l'implementazione autonoma del 5G, ma i CIO affamati della bassa latenza promessa del 5G per le comunicazioni IoT potrebbero voler prendere in considerazione una rete 5G privata.

Le reti pubbliche 5G sono spesso propagandate come in grado di offrire la comunicazione ultra affidabile a bassa latenza (URLCC) necessaria per applicazioni come il controllo industriale, le auto a guida autonoma e la realtà virtuale, ma non tutte le reti pubbliche 5G sono uguali. In alcuni casi, potrebbe essere necessario costruire la propria rete 5G privata per ottenere i vantaggi attesi o rivolgersi a uno dei crescenti integratori di sistemi disposti a costruirla e gestirla per voi.

I sistemi di produzione connessi (la cosiddetta Industria 4.0) si basano su una bassa latenza per sincronizzare le macchine e aiutarle a rispondere al loro ambiente ed eventuali ritardi possono comportare danni al prodotto o all’impianto. Le applicazioni di realtà virtuale necessitano a loro volta di una risposta rapida dai server per evitare un ritardo (che induce nausea-motion sickness) tra i movimenti degli utenti e ciò che vedono nel mondo virtuale. Per gli occupanti di un’auto senza conducente, i ritardi nella consegna delle informazioni possono avere conseguenze decisamente nefaste.

La maggior parte degli operatori di rete che offrono servizi 5G oggi utilizzano l’interfaccia 5G NR (New Radio) con un core di rete 4G un po’ più vecchio; una combinazione ibrida nota come 5G NSA (non standalone), che invia segnali di controllo sulla rete 4G mentre i dati viaggiano tramite 5G. Sebbene l’Enhanced Packet Core (EPC) di molte reti 4G LTE sia piuttosto veloce, non è veloce come il nuovo 5G Packet Core progettato specificamente per le reti 5G SA (autonome) e solo le reti 5G SA possono fornire funzionalità come latenza sotto i 10ms e “slicing” delle reti per separare logicamente i servizi.

Agli operatori di rete piace confondere le idee e quindi potrebbe non essere chiaro quale tipo di 5G stia offrendo il vostro operatore locale, ma secondo un rapporto della Global Mobile Suppliers Association (GSA), mentre 67 operatori stavano investendo in 5G SA a giugno 2021, solo una manciata offriva servizi commerciali 5G SA, tra cui T-Mobile negli Stati Uniti, China Mobile, China Telecom, China Unicom e China Mobile Hong Kong. Alcuni altri lo stavano utilizzando per l’accesso wireless fisso o avevano parlato di lanci già pianificati che però GSA non era stata in grado di verificare.

Passare al privato

Per le aziende che desiderano implementare la copertura 5G in un grande campus o in un’installazione come un porto, una raffineria o uno stabilimento di produzione, il 5G privato può essere una proposta interessante. A differenza del Wi-Fi, il 5G ha la portata per coprire un sito di grandi dimensioni da poche posizioni e la possibilità di costruire una rete 5G privata significa che i CIO non devono aspettare che i loro operatori di rete nazionali si mettano in gioco per implementare il 5G SA nella loro zona.

Le reti private 5G possono operare in uno spettro senza licenza, proprio come fa il Wi-Fi, o anche in uno spettro con licenza se le autorità di regolamentazione le considerano nell’interesse nazionale (come nel caso dei porti). Lo svantaggio è che, senza un operatore di rete che gestisce le cose, qualcuno dovrà occuparsi della pianificazione delle posizioni delle torri e dell’installazione, della gestione e della manutenzione continua delle apparecchiature, cosa per la quale la maggior parte delle aziende non sarà preparata. Fortunatamente, c’è un numero crescente di integratori di sistemi disposti ad accettare il lavoro e si sta arrivando persino al punto in cui è possibile ordinare una rete 5G da Amazon, installazione e manutenzione incluse.

Il fornitore di apparecchiature di rete Nokia collabora da anni con Accenture, Atos, DXC Technology, EY e Infosys per la creazione e la gestione di reti wireless private e nel febbraio 2022 ha aggiunto Kyndryl, spin-off di IBM a tale elenco. Si affida a loro per fornire alle aziende supporto di primo e secondo livello, “ma può intervenire per fornire essa stessa supporto di terzo livello” afferma Nathan Stenson, Global Head of Partnerships di Nokia. Il suo rivale nordico Ericsson lavora con DXC, così come CapGemini, Fuijitsu, KPMG, Tata Consultancy Services (TCS) e una miriade di altri.

I CIO possono anche rivolgersi a Cisco Systems, che ha collaborato con l’operatore 5G Dish Network per fornire il 5G aziendale, o con NTT, che ha recentemente collaborato con ServiceNow per automatizzare alcuni aspetti dell’implementazione della rete privata. Il consiglio di Stenson ai CIO è di scegliere con attenzione i partner. “Lavoriamo con tutti i tipi di partner, ma quelli che vedo di maggior successo nel wireless privato stanno cercando di creare una sorta di capacità di servizi di rete gestiti”.

5G e cloud computing

Uno dei vantaggi più importanti che porteranno le reti 5G standalone, grazie al modo in cui sono strutturate, è il fatto che forniscono capacità di elaborazione vicine ai dispositivi che collegano. Questo perché, a differenza delle reti wireless 3G e 4G, il traffico dati non deve tornare completamente al centro della rete prima di poter essere nuovamente inviato.

Nokia offre questa funzionalità come servizio tramite il suo Digital Automation Cloud. Microsoft offre una serie di funzionalità di Azure legate alla fornitura dell’edge computing per le reti 5G, tra cui Azure Private Multi-Access Edge Compute, mentre Amazon Web Services offre un modo per dividere le applicazioni tra i servizi back-end in esecuzione nelle sue aree di cloud computing principali e funzioni sensibili al ritardo in esecuzione in quelle che chiama Wavelength Zone, dispositivi di edge computing installati nelle reti 5G.

Amazon sta facendo un ulteriore passo avanti e da novembre 2021 offre un’anteprima limitata di una rete wireless chiavi in mano completa: AWS Private 5G. Secondo Stenson di Nokia, questo tipo di servizio potrebbe essere un modo per aiutare molte più organizzazioni a fornire il 5G all’interno delle loro sedi. Offrire qualcosa che può essere venduto attraverso i normali canali di distribuzione e semplicemente collegato potrebbe essere il modo, ad esempio, per far adottare il 5G privato da migliaia di autorità scolastiche in tutto il Nord America. Resta solo da vedere se tali offerte forniranno concorrenza o un complemento al Wi-Fi per le imprese che hanno la necessità di collegare filiali in tutto il paese.