Qualcomm ha annunciato lo Snapdragon X35 5G Modem-RF System, il primo modem-RF 5G NR-Light al mondo che punta a rivoluzionare il settore dei dispositivi indossabili… e non solo.

Con 12 milioni di lettori in 47 paesi, Computerworld è la fonte di informazione e aggiornamento per tutti coloro che progettano, implementano o utilizzano la tecnologia in azienda. Leggi tutto