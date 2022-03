Private 5G as-a-Service: il 5G privato secondo Cisco

Al Mobile World Congress di Barcellona, Cisco ha comunicato i dettagli della sua strategia di approccio al mercato per le soluzioni Cisco Private 5G, con lo scopo di offrire nuovi livelli di produttività nelle imprese grazie all’adozione su scala massiva dell’IoT.

Insieme al Wi-Fi, il 5G privato e l’IoT hanno il potenziale per trasformare interi settori e ridefinire il futuro del lavoro ibrido. Cisco vede il 5G privato come un complemento, non una sostituzione, degli investimenti che le aziende hanno fatto in Wi-Fi, trasporto Ethernet e relativi sistemi di gestione. Il 5G privato è destinato a consentire la connettività per una gamma completa di use case, dal settore manifatturiero alla supply chain passando per campus universitari e aziendali, strutture per eventi e intrattenimento, ospedali e altro ancora.

Le fondamenta di questa soluzione poggiano sulla tecnologia core per la mobility e sull’offerta IoT, che comprende sensori e gateway IoT, software di gestione dei dispositivi, nonché strumenti di monitoraggio e dashboard. La tecnologia Open Radio Access Network (ORAN) è un componente chiave della soluzione. Non a caso Cisco sta lavorando in stretta collaborazione con i fornitori di tecnologia ORAN, JMA e Airspan, e sta testando la loro tecnologia, in prova, presso alcuni clienti.

I fattori chiave che differenziano l’offerta Cisco Private 5G for Enterprises sono:

Offerta as-a-Service: dato che è resa disponibile insieme a service provider globali e partner system integrator, questa offerta riduce i rischi tecnici, finanziari e operativi per le reti 5G private delle imprese

Complementare al Wi-Fi: Cisco Private 5G si integra con i sistemi aziendali esistenti, comprese le versioni Wi-Fi esistenti e future (Wi-Fi 5/6/6E)

Visibilità sulla rete e sui dispositivi: utilizzando un semplice portale di gestione, i team IT aziendali possono mantenere policy e gestione delle identità sia nel Wi-Fi che nel 5G

Modello di abbonamento pay-as-you-use: Cisco Private 5G si basa su un modello di consumo pay-as-you-use, per il quale i clienti possono non hanno spese di infrastruttura iniziali e possono aumentare i servizi in base alle loro esigenze

Velocizzare i tempi di produttività: le aziende possono evitare al personale IT di dovere acquisire competenze specifiche e progettare e gestire una complessa rete privata di classe carrier

Cisco sta inoltre lavorando insieme ai suoi Managed Service Provider Partner su progetti Private 5G per i clienti tra cui Chaplin, Clair Global, Colt Technology Services, ITOCHU Techno-Solutions Corporation, Madeira Island, Network Rail, Nutrien, Schaeffler Group, Texas A&M University, Toshiba, Virgin Media O2, Zebra Technologies e altri.

“Il 5G deve lavorare con il Wi-Fi e gli ambienti IT esistenti per facilitare la trasformazione digitale” ha dichiarato Jonathan Davidson, Executive Vice President e General Manager, Mass-Scale Infrastructure Group di Cisco. “Le aziende che continuano le loro strategie di digitalizzazione utilizzando IoT, analytics e automazione creeranno significativi vantaggi competitivi in termini di valore, sostenibilità, efficienza e agilità”.

“Il 5G segna una pietra miliare nel networking wireless. Per le organizzazioni, apre molte nuove opportunità per evolvere i loro modelli di business e creare un tipo completamente nuovo di infrastruttura digitale. Vediamo una forte domanda in tutti i tipi di settori, compresi gli impianti di produzione e minerari, la logistica e l’industria automobilistica, così come l’istruzione superiore e il settore sanitario” ha commentato Bob Bailkoskiis, CEO del gruppo Logicalis, Cisco Global Gold Partner.