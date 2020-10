Intel estende la propria offerta di infrastruttura di rete 5G

Intel ha esteso la propria offerta hardware e software per l’infrastruttura di rete 5G in un mercato del valore di 25 miliardi di dollari.

Intel ha annunciato oggi un’estensione della propria offerta di hardware, software e soluzioni per le infrastrutture di rete 5G, compresi miglioramenti all’architettura software di riferimento FlexRAN, all’acceleratore dedicato Intel virtualized radio access network (vRAN), ai processori Intel Xeon Scalable e D di nuova generazione (nome in codice Ice Lake).

FlexRAN cresce a quasi a 100 licenze

Questa architettura di riferimento software rappresenta un modello per accelerare lo sviluppo di soluzioni vRAN. Amdocs, licenziataria di FlexRAN, ha annunciato oggi l’integrazione dell’architettura con la sua soluzione di analisi SmartRAN per migliorare la qualità del servizio di rete, consentendo così di supportare i casi d’uso di test stabiliti dalla O-RAN Alliance, a partire dalle multi-antenne massive.

Le caratteristiche principali di Key FlexRAN comprendono:

Nuove ottimizzazioni per la pipeline MIMO Midband massiva per aumentare l’ampiezza di banda

Supporto aggiuntivo per URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communication) allineato alla versione 3GPP 16. URLLC incorpora una delle funzionalità 5G più attese che supporta livelli garantiti di affidabilità e latenza

Progettazione di piattaforme scalabili per diverse implementazioni RAN, incluse RAN macro e indoor, RAN distribuita e rurale

Supporto flessibile per una gamma di processori Intel, adattatori Ethernet, FPGA Intel e schede di accelerazione dedicate

Ampio supporto e adozione da parte di operatori, organismi di standardizzazione (ORAN Alliance e TIP) e fornitori di soluzioni

Acceleratore dedicato Intel vRAN ACC100

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Con il lancio dell’acceleratore dedicato Intel vRAN basato sulla tecnologia Intel eASIC, gli utenti possono ora accelerare il processo di Forward Error Correction, che richiede grande potenza di calcolo, scaricando i sistemi rendendo disponibile una maggiore capacità di elaborazione all’interno del processore Intel Xeon, per una maggiore capacità di canale e per gestire servizi e applicazioni edge-based.

Le caratteristiche principali comprendono:

Acceleratore dedicato a basso costo, basso consumo e alte prestazioni per soluzioni vRAN 4G e 5G in implementazioni che vanno dal cloud al macro, aziendale e rurale

Integrazione con l’architettura di riferimento del software FlexRAN e con le soluzioni della comunità O-RAN Alliance con supporto API BBDev

Ampia adozione da parte di un ecosistema di partner tra cui Altiostar, ASTRI, Baicells, Comba, H3C, HPE, Mavenir, Nokia, Radisys, Ruijie, Silicom, Supermicro, ZT Systems

Processori Intel Xeon di nuova generazione per infrastrutture di rete

I processori Intel Xeon di nuova generazione per infrastrutture di rete offrono agli utenti un’architettura comune in grado di essere modulata per diversi requisiti di prestazioni nell’ambito del network.

Gli aggiornamenti comprendono:

I processori Intel Xeon scalable di terza generazione (nome in codice “Ice Lake-SP”), in consegna entro fine anno, includeranno I/O, sicurezza e Intel Deep Learning Boost e funzionalità di intelligenza artificiale integrate. Intel fornirà SKU ottimizzate per la rete, progettate per casi d’uso dell’infrastruttura che richiedono prestazioni per watt più elevate, inclusi core wireless, accesso wireless, carichi di lavoro perimetrali di rete e appliance di sicurezza.

in consegna entro fine anno, includeranno I/O, sicurezza e Intel Deep Learning Boost e funzionalità di intelligenza artificiale integrate. Intel fornirà SKU ottimizzate per la rete, progettate per casi d’uso dell’infrastruttura che richiedono prestazioni per watt più elevate, inclusi core wireless, accesso wireless, carichi di lavoro perimetrali di rete e appliance di sicurezza. I processori Intel Xeon D di nuova generazione (nome in codice “Ice Lake-D”) offriranno maggiori livelli di integrazione come l’IP di rete integrato e sono progettati per ambienti con fattori di forma vincolati all’edge, tra cui vRAN, appliance di sicurezza, cloud networking aziendale, switch e router, edge computing multi-accesso, CPE universale e edge caching. Intel prevede di iniziare a fornire questi processori ai clienti a metà del 2021.

Software e tool ottimizzati

Con un mercato potenziale dell’Edge Silicon che si stima raggiungerà 65 miliardi di dollari entro il 2024, le imprese di settori quali manifatturiero, retail, sanità, istruzione trarranno vantaggio dai nuovi servizi edge basati sull’intelligenza artificiale per ottenere migliori risultati di business. La combinazione di tecnologie hardware ricche di funzionalità con software e strumenti come OpenNESS, progetti come Converged Edge Reference Architecture, nonché la soluzione di edge computing multi-accesso Intel Smart Edge, aiuta sviluppatori e fornitori di servizi di comunicazione ad arrivare sul mercato più rapidamente con soluzioni edge trasformative.

Il software e gli strumenti principali comprendono: