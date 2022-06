“L’hardware è ancora in fase di sviluppo, i chipset sono ancora in fase di sviluppo e anche sui protocolli c’è ancora confusione”,

5G privato contro 5G pubblico

Le reti 5G private promettono di offrirema secondo diversi esperti la loro distribuzione nelle aziende è stata più lenta del previsto, a causa della pandemia e di IDC riferisce che il mercato globale delle infrastrutture wireless LTE e 5G private ha totalizzato un fatturato di 1,8 miliardi di dollari nel 2021 e, sebbene la spesa crescerà “più lentamente del previsto” nei prossimi due anni.afferma l’analista di Forrester. Anche il prezzo è un problema. Poiché l’hardware è nuovo, le economie di scala non sono ancora entrate in vigore. E se un progetto 5G utilizza lo spettro con licenza,Infine, nemmeno le competenze 5G sono disponibili in gran numero e i talenti esistenti in questo campo sono per lo più legati al lavoro diretto per le società di telecomunicazioni. “Negli ultimi tre anni, le aziende sono state spinte dai produttori di apparecchiature e dalle società di telecomunicazioni sul fatto che il 5G è l’essenza e la fine di tutto”, afferma Kindness. “Ma sinceramente non ci metterei ancora la mano sul fuoco”.Tutti i principali vettori cellulari negli Stati Uniti hanno progetti 5G in atto, sLe aziende possono sfruttare queste reti pubbliche per la connettività per droni e altri veicoli,Le aziende possono anche utilizzare il 5G per“Esistono versioni del 5G privato che sono essenzialmente estensioni dell’infrastruttura dell’operatore di rete mobile commerciale” afferma, principale e capo della pratica strategica aziendale presso PricewaterhouseCoopers LLP. Ad esempio, un’azienda può far costruire a un fornitore di rete cellulare un’infrastruttura. C’è poi l’opzione completamente privata,e utilizza lo spettro CBRS condiviso (Citizens Broadband Radio Service) o lo spettro senza licenza come 5G NR-U, che sta per New Radio Unlicensed. “Potrebbe però essere una vera impresa farlo da soli”, afferma Hays. “Oppure potrebbe essere un integratore di sistemi che si assume tale responsabilità, o un fornitore di apparecchiature che offre quella soluzione e che si occupa anche del lato ingegneristico e lo supporta, oppure un’azienda specifica focalizzata su reti private”. Tutti questi diversi player stanno entrando nello spazio 5G, “ma la giuria non ha ancora deciso chi vincerà e quale modello dominerà davvero il mercato quando si tratta di costruire e gestire reti 5G private”.

“Come tecnologia di rete, il 5G è diventato più mainstream per l’utilizzo da parte dei consumatori poiché le reti sono state aggiornate”, continua Hays. “Ma non ha preso piede nelle aziende o come reti private a causa della mancanza di soluzioni disponibili e della chiarezza su quali casi d’uso trarranno pieno vantaggio dalle capacità del 5G”. Avere i giusti casi d’uso è fondamentale, afferma Arun Santhanam, vicepresidente per le telecomunicazioni di Capgemini Americas.

“Se volete falciare un prato, comprate un tosaerba. Non comprate un tosaerba e poi vi chiedete cosa potete farci. Questo è l’errore più grande che le persone fanno quando adottano il 5G. Non bisogna adottare il 5G prima di chiedersi il perché lo si sia adottato”. Le aziende che iniziano con dei chiari casi d’uso in mente hanno molto più successo. Un’altra sfida che le aziende possono affrontare è la scalabilità. “Se qualcosa funziona in una configurazione più piccola, non vi è alcuna garanzia che funzionerà in una configurazione più grande”.

Casi d’uso del 5G

La stragrande maggioranza delle implementazioni private 5G oggi riguarda la produzione, il magazzino e la logistica, afferma Mehra di IDC. “Poi troviamo estrazione ed esplorazione, servizi pubblici e luoghi molto grandi come porti marittimi e quindi trasporti. Questi sono i settori e i mercati in cui stanno avvenendo le implementazioni del 5G e le transizioni verso di esso”. Quindi, nei prossimi tre o cinque anni, con la maturazione del mercato, più segmenti inizieranno l’adozione del 5G privato, inclusi retail, assistenza sanitaria e grandi campus.

Il fattore più importante è quando le aziende hanno bisogno di reti che si estendano a vaste aree che non possono essere coperte con reti Wi-Fi o 5G pubbliche. Il 5G privato è anche una valida opzione quando le aziende non possono utilizzare le reti pubbliche per motivi di prestazioni, affidabilità, sicurezza o conformità. “Se volete prestazioni e affidabilità prevedibili, è qui che entra in gioco il 5G dedicato”, continua Mehra. “Sulle reti pubbliche, le prestazioni dipendono dall’ora del giorno e dalla quantità di altro traffico sulla rete”.

Edge computing abilitato al 5G per la telemedicina

Anche Chris Christou, vicepresidente senior di Booz Allen Hamilton ed esperto di cloud e mobilità, afferma che la produzione e la logistica sono i leader attuali quando si tratta di casi d’uso 5G. Ma un progetto a cui sta attualmente lavorando prevede l’uso del 5G per la telemedicina, in modo da abilitare i visori di realtà aumentata e virtuale per la formazione e la diagnostica.

Oltre alla bassa latenza, un altro aspetto del 5G che lo rende particolarmente utile per la telemedicina è che è progettato per supportare l’edge computing. “Potete implementare l’edge computing senza 5G, ma il 5G lo ha incorporato negli standard. Riduce la dipendenza dai dispositivi di rete basati su appliance e rende i servizi di rete molto più facili da implementare e gestire”.

Ad esempio, sia AWS che Azure offrono servizi di edge computing. Con la connettività 5G ai server vicini, i visori per realtà estesa possono soddisfare requisiti di prestazioni molto severi necessari per applicazioni come la telemedicina. “Potreste avere un server in ospedale. Le reti Wi-Fi non sono notoriamente affidabili e con Ethernet i dispositivi devono essere cablati”. Christou afferma di aver già visto miglioramenti delle prestazioni nelle applicazioni a seguito dell’utilizzo del 5G. “E la tecnologia sta diventando sempre più implementabile”.

Trattori a guida autonoma e 5G

Blue White Robotics è una startup con circa 130 dipendenti in Israele e California che produce kit per convertire i trattori in veicoli a guida autonoma. I trattori si collegano a un software gestionale che permette a una sola persona di gestire un’intera flotta. Il kit include GPS, tecnologia di telerilevamento LiDAR e videocamere e può essere installato su qualsiasi trattore moderno e disattivato con un interruttore se una persona vuole guidare il trattore da solo.

L’azienda utilizza lo spettro CBRS condiviso per ottenere la connettività tra l’hub centrale e i veicoli autonomi, poiché le fattorie si trovano solitamente in aree rurali dove in genere non sono disponibili reti wireless ad alta velocità e bassa latenza. “Il 5G ha fornito una soluzione al livello di comunicazione necessario in azienda”, afferma il direttore marketing Adi Schechter. Un altro vantaggio di CBRS è che non ci sono costi di larghezza di banda cellulare. Inoltre, le comunicazioni sono veramente private visto che nessun traffico raggiunge mai le reti pubbliche.

I primi progetti sono stati avviati alla fine del 2021 e coprono 42 campi, per un totale di 2,1 miglia quadrate. Schechter accomanda ad altre aziende che desiderano implementare il 5G di iniziare con piccoli progetti, quindi “testare, testare, testare, migliorare e testare di nuovo”.

Opzioni di implementazione 5G

Per il suo progetto, Blue White Robotics ha utilizzato Federated Wireless, una società decennale specializzata nell’aiutare le aziende a implementare reti CBRS private, incluso il 5G. Poche aziende hanno esperti di rete 5G nel personale e di conseguenza la maggior parte utilizza almeno un partner esterno, soprattutto all’inizio. Un punto di partenza ovvio è con gli stessi vettori cellulari. Se qualcuno sa come fare 5G, sono le società di telecomunicazioni globali e regionali che lo stanno implementando.

Tutte le società di telecomunicazioni globali stanno implementando il 5G per i mercati pubblici, ma la strategia di implementazione del 5G più comune è iniziare con uno dei tradizionali fornitori di reti come Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung, Fujitsu, Cisco, ZTE. Anche i principali integratori di sistemi globali, tra cui IBM, HCL e Wipro, sono attori del mercato 5G.

Poi ci sono i cloud provider, tra cui Microsoft Azure e AWS. “Questi big stanno offrendo il 5G privato con una formula in a box”, afferma Hays di PwC. “È un piccolo pezzo di attrezzatura che qualsiasi azienda può semplicemente estrarre, collegare e avere immediatamente una rete privata disponibile”. Inoltre, i fornitori di servizi cloud sono in genere in grado di integrare il 5G privato nei loro altri servizi, inclusi cloud, edge computing e intelligenza artificiale.

Ci sono anche aziende emergenti specializzate specificamente nel 5G, come Celona, Inseego, Cradlepoint e Sierra Wireless. Realtà che hanno costruito attività basate sulla tecnologia 5G che possono sfruttare per diventare fornitori credibili. Celona, ad esempio, si concentra sull’aiutare le aziende a implementare il 5G che funzioni con i loro sistemi di intelligenza artificiale ed edge computing. Collabora con Verizon e HPE Aruba e ha anche rapporti con AWS, Google e Microsoft per il cloud computing e Quamcomm e Motorola per l’hardware.

Infine, anche costruire tutto da soli è una possibilità quando si configura il 5G privato, almeno se se viene utilizzato solo lo spettro condiviso o lo spettro senza licenza. “Si può fare”, dice Mehra. “Ma è necessario disporre di una grande organizzazione IT aziendale che disponga internamente delle competenze necessarie”. Molte aziende hanno esperienza nel networking, ma in genere ne hanno poca quando si parla di reti cellulari. Di conseguenza, un approccio 5G gestito rimane l’opzione più credibile, indipendentemente da chi fornisce effettivamente quel servizio gestito.