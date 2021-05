Come il 5G sta cambiando i comportamenti d’uso dei consumatori

Un nuovo studio del ConsumerLab di Ericsson evidenzia l’impatto che il 5G sta già avendo sugli utenti di smartphone in tutto il mondo e ciò che si aspettano dalla tecnologia in futuro. La copertura indoor è una delle aree di interesse che emerge dalla ricerca, con un utente 5G su cinque che sta già riducendo l’uso del Wi-Fi sul proprio telefono quando si trova in ambienti chiusi a causa dei benefici della connettività mobile 5G.

Il report Five Ways to Better 5G è il risultato del più grande studio globale sugli utenti 5G fino ad oggi. Riflettendo il sentimento e la percezione dei consumatori di 26 mercati, lo studio è rappresentativo di 1,3 miliardi di utenti smartphone a livello globale, tra cui 220 milioni di abbonati 5G.

Il rapporto esplora le tendenze chiave dietro l’adozione, l’uso e la percezione dei consumatori verso la nuova tecnologia di connettività mobile. Tra i risultati chiave, il report rivela che se alla fine del 2020 ci fosse stata una maggiore consapevolezza dei benefici e del valore del servizio, avremmo avuto un 22% in più di utenti smartphone con telefoni 5G-ready che sarebbe passato al 5G.

Lo studio evidenzia anche come il 5G stia già iniziando a innescare nuovi comportamenti d’uso. Oltre a ridurre l’uso del Wi-Fi, gli early adopter spendono in media anche due ore in più sul cloud gaming e un’ora in più sulle app di realtà aumentata (AR) a settimana rispetto agli utenti 4G.

Tuttavia, mentre gli utenti sono soddisfatti della velocità, circa il 70% sono insoddisfatti della disponibilità di servizi innovativi e di nuove app. I consumatori dicono infatti di essere disposti a pagare il 20-30% in più per avere piani di abbonamento 5G comprensivi di servizi digitali.

Le restrizioni dovute al Covid-19 hanno fatto sì che la stragrande maggioranza delle esperienze degli early adopter avvenissero al chiuso. Di conseguenza, i primi utilizzatori indicano che la copertura indoor è due volte più importante della velocità o della durata della batteria nel fornire esperienze soddisfacenti. Lo studio indica anche cinque modi in cui gli operatori possono soddisfare le aspettative dei consumatori sia nell’immediato che nel lungo termine, tra cui:

Affrontare il gap di conoscenza, educando e commercializzando meglio il valore del 5G per i consumatori

Garantire una qualità costante della copertura sia indoor che negli ambienti esterni

Adattarsi ai requisiti di rete per i nuovi servizi

Concentrarsi sulla volontà dei consumatori di immaginare nuovi casi d’uso

Accelerare la disponibilità di casi d’uso esistenti e nuovi attraverso partnership

Jasmeet Singh Sethi, Head of ConsumerLab, Ericsson Research, commenta: “Finora, le analisi sulle esperienze avute con il 5G si sono concentrate principalmente sulla velocità e la disponibilità, tramite misurazioni di rete indipendenti. Ma è altrettanto importante capire come gli early adopter percepiscano tale esperienza. Con le cinque raccomandazioni e intuizioni dell’Ericsson ConsumerLab, gli operatori possono incoraggiare l’adozione della nuova rete mobile e soddisfare le aspettative dei consumatori”.