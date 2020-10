Capgemini: arrivano i primi servizi focalizzati su 5G ed Edge

Capgemini ha presentato oggi la prima serie di servizi per l’Intelligent Industry che si focalizzano su 5G ed Edge e che, nei piani di Capgemini, consentiranno a fornitori di servizi di comunicazione, fornitori di apparecchiature di rete e imprese di tutti i settori industriali di implementare le tecnologie 5G ed Edge su larga scala, abilitando l’innovazione e l’efficienza del business grazie a prodotti, asset e processi.

Con la crisi dovuta al COVID-19, che ha portato alla luce la necessità di un’ulteriore evoluzione delle imprese, le aziende di tutti i settori sono nel mezzo di una rapida trasformazione digitale. Ciò significa che la capacità di mettere in comunicazione i dispositivi e di acquisire e sfruttare i dati sta diventando un fattore critico per il business.

“Il 5G rappresenta molto più di una tecnologia più veloce, o di un’iterazione del 4G. È un nuovo standard globale di comunicazione cellulare, che sta apportando un cambiamento radicale in termini di connettività per l’Internet of Things e per tutti i settori industriali. Con la convergenza delle tecnologie digitali, ogni tipo di organizzazione può iniziare a fare business in modi nuovi e più efficaci, con prodotti intelligenti, operations intelligenti e supporto e servizi intelligenti” ha dichiarato spiega Franck Greverie, Chief Portfolio Officer di Capgemini e membro del Group Executive Board.

Gli ha fatto eco Andrea Falleni, Amministratore Delegato di Capgemini in Italia secondo cui “il 5G rappresenta una vera e propria rivoluzione, dal momento che non solo andrà a supportare nuovi servizi, ma potenzierà in modo significativo la capacità delle organizzazioni di essere maggiormente competitive nei loro mercati di riferimento. Il ruolo di Capgemini è quello di approcciare le società in qualità di partner, consentendo loro di verticalizzare la tecnologia su vari ambiti industriali e aiutarle in una veloce identificazione degli elementi distintivi per accelerare sulla competitività, anche in situazioni critiche come quella che stiamo attraversando”.

Altran, parte del gruppo Capgemini, ha già contribuito a sviluppare numerose applicazioni in ambito 5G. In Spagna, l’azienda ha infatti supportato Vodafone nel miglioramento di operations e manutenzione per le raffinerie grazie alla realtà aumentata (AR), nel monitoraggio in tempo reale dei robot di trivellazione, nelle missioni di ricerca e salvataggio tramite UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e in nuovi servizi all’interno del porto come le biglietterie virtuali.

L’offerta di servizi in ambito 5G ed Edge lanciata da Capgemini include: