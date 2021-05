La pandemia globale ha avuto un grande impatto sull’organizzazione del lavoro e sui progetti di innovazione delle imprese. In particolare, le aziende del segmento Mid Market sono state chiamate a riflettere sulle modalità di fare impresa in un mondo nuovo, sia reinterpretando i modelli del passato, sia reinventando le forme della collaborazione e della produzione utilizzando tecnologie digitali.

Il rinnovamento delle infrastrutture IT è diventato un obiettivo centrale per la sopravvivenza di queste aziende che, per ragioni sia strategiche che strutturali, hanno la necessità di preservare tanto la capacità di produzione quanto l’agilità dei processi che rappresentano un vantaggio rispetto alle Large Corporation e al segmento SMB.

Lo confermano i numeri: nell’ultimo anno, circa il 75% delle imprese del segmento Mid Market in Italia ha pianificato investimenti nella Trasformazione Digitale, dal Cloud alla Sicurezza IT, dalla Collaboration allo Smart Working, compiendo un salto in un futuro che si annunciava da tempo e tardava ad arrivare.

Per fare luce sulle priorità di innovazione delle aziende, Dell Technologies e Intel hanno commissionato a IDC un white paper, dal quale è emerso che nel 2021 il 35% delle imprese del segmento intende puntare sulla modernizzazione delle infrastrutture e delle applicazioni aziendali, passando da strumenti e infrastrutture on-premise ad applicazioni e piattaforme cloud.

Circa il 54% delle imprese prevede inoltre di investire risorse in nuove piattaforme, applicazioni e tecnologie per rafforzare lo Smart Working e la Digital Collaboration. Anche Sicurezza IT e Data Protection si sono rivelate prioritarie, con il 38% delle imprese che considera la Sicurezza IT un tema cruciale, indipendentemente dal tipo di infrastruttura. La Data Protection rimane la preoccupazione principale: il 60% delle imprese riserva alla protezione dei dati tra il 10 e il 15% del budget IT, una quota notevole delle risorse destinate all’intero dipartimento.

Dalle indagini che IDC ha condotto negli ultimi mesi a livello nazionale e internazionale è possibile anche delineare alcune delle tendenze principali che stanno trasformando le modalità di organizzazione del lavoro attraverso le piattaforme digitali: espansione dei requisiti di sicurezza sul lavoro rispetto alle esigenze di salute pubblica; intensificazione del supporto richiesto alle infrastrutture aziendali, con la rapida diffusione dei modelli di lavoro ibrido da remoto e orario flessibile; trasformazione del posto di lavoro in hub collaborativo.

L’ecosistema di Dell Technologies per le medie imprese

Dell Technologies e Intel hanno avvertito chiaramente le esigenze del segmento, evidenziando le soluzioni in grado di rispondere con immediatezza agli imperativi di agilità e resilienza richiesti oggi, ponendo particolare attenzione su tre aree: infrastrutture, sicurezza e lavoro da remoto.

La proposta di Dell Technologies basata sui dispositivi Intel comprende un’ampia gamma di tecnologie e infrastrutture frutto di un ecosistema creato grazie a solide alleanze con partner internazionali e locali, un vero e proprio hub verticale per il Mid Market. Fra queste Unified Workspace, la soluzione per la gestione dello Smart Working, il lavoro e la collaborazione da remoto. Un portafoglio di soluzioni che consente di semplificare la gestione del ciclo di vita di laptop e dispositivi, impiegando le tecnologie più avanzate per il deployment, la sicurezza, la gestione e il supporto.

In questo disegno le architetture Cloud, e in modo particolare il Multi-Cloud e il Cloud Ibrido, giocano un ruolo di primaria importanza. Dell Technologies Cloud, con il supporto delle tecnologie VMware, è la piattaforma che consente di gestire in modo coerente architetture e infrastrutture eterogenee, dalle infrastrutture on-premise e Cloud Privato fino a infrastrutture che combinano risorse multiple, dall’Edge al Public Cloud.

Dell Technologies e Intel sono in grado anche di facilitare la realizzazione di un modello End-to-End di Sicurezza Multilivello, per trasformare qualsiasi laptop aziendale in un Trusted Device.

Le aziende Mid Market in Italia hanno dovuto affrontare un’emergenza operativa senza precedenti, che ha contribuito ad accrescere in loro la consapevolezza di come l’innovazione possa essere motore per uscirne e ripensare ai processi per una ripresa economica focalizzata sulla modernizzazione delle infrastrutture e la digitalizzazione.