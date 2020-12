Skill cloud di AWS tra preparazione, esami e certificazioni

Secondo la società di formazione Global Knowledge, la retribuzione associata a due delle certificazioni AWS si colloca tra le prime 15 certificazioni IT. Ecco una breve guida per acquisire familiarità con le skill richieste da AWS.

Con un numero sempre maggiore di carichi di lavoro dei data center spostati sul cloud, è importante che il personale IT aziendale apprenda le skill cloud non solo per rimanere rilevante all’interno delle proprie organizzazioni, ma anche per prepararsi per l’avanzamento di carriera e salari migliori. Un modo per ottenere questo risultato è imparare come muoversi al meglio in ambienti di provider cloud specifici. Quella che segue è una breve descrizione di come acquisire familiarità con AWS.

Secondo la società di formazione Global Knowledge, la retribuzione associata a due delle certificazioni AWS si colloca tra le prime 15 certificazioni IT: AWS Certified Solutions Architect – Associate (150.000 dollari all’anno) e AWS Certified Cloud Practitioner (132.000 dollari).

Imparare a svolgere vecchi compiti in nuovi modi

A livello di base, è necessario imparare come collegare il cloud alle reti fisiche locali e come configurare la rete nel cloud. Ciò significa avere a che fare con router, switch, indirizzi IP e DNS, cose con cui molti di voi avranno anni di esperienza. Se la vostra organizzazione include un firewall, dovrete sapere come configurarlo in AWS e se utilizzate VMWare, Hyper-V o altre piattaforme di virtualizzazione, dovrete imparare come creare istanze di server virtuali nel cloud. Gli stessi sistemi operativi host che conoscete già vengono eseguiti nel cloud, ma l’avvio di istanze con automazione software e backup potrebbe essere leggermente diverso da quello a cui siete abituati.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Inoltre, i professionisti IT aziendali devono comprendere il linguaggio AWS che è pieno di acronimi, tra cui AZ, VPC, NACL, VGW, CGW, S3 EC2. Dovrete anche comprendere termini come regione, gruppo di sicurezza, Route 53 e Lambda. Per lo meno dovreste già sapere di cosa si tratta e capire la loro somiglianza alle funzioni IT on-premise che conoscete già.

Quali sono le certificazioni da ottenere prima?

La certificazione AWS Certified Cloud Practitioner copre i servizi, la terminologia e gli acronimi AWS utilizzati di frequente e l’esame verifica la vostra comprensione dell’economia e dei principi dell’architettura cloud. Non è necessaria alcuna esperienza pratica con AWS per superare questa certificazione; lo studio su un manuale e delle lezioni video dovrebbero bastare.

Le tre successive sono certificazioni di livello associato: Solutions Architect, SysOps Administrator e Developer. In questi casi gli esami possono essere difficili ed è essenziale avere esperienza pratica con servizi AWS comuni come VPC, EC2, S3. C’è una certa sovrapposizione negli argomenti trattati in questi tre esami e se studiate per uno, avete circa il 30% della conoscenza richiesta per gli altri due. Spesso, con uno studio dedicato, le persone riescono a superare tutti e tre gli esami in pochi mesi.

Le domande in questi esami pongono domande sulle caratteristiche di servizi specifici. Siete chiamati a rispondere sull’applicazione delle vostre conoscenze tecniche, non sulla capacità di memorizzare ogni dettaglio di ogni servizio. Piuttosto, è necessario sapere quando un particolare servizio sarebbe il migliore per risolvere i requisiti di determinati scenari. Questi esami si concentrano sui servizi AWS standard utilizzati dalla maggior parte dei clienti e non riguardano la conoscenza dei servizi che sono stati lanciati di recente.

Certificati professionali AWS

AWS offre anche certificazioni professionali e più specializzate, ma spesso è consigliabile ottenere prima tutti e tre i certificati associati e consolidare le proprie conoscenze prima di passare al livello professionale. Gli esami di livello professionale sono alcuni degli esami IT più difficili che si possano sostenere. Avere una significativa esperienza pratica con AWS è essenziale ed è necessario disporre di esperienza e conoscenza approfondita di un’ampia varietà di servizi AWS.

Le domande negli esami a questo livello sono, come quelle sugli esami associati, basate su scenari e richiedono l’applicazione dei servizi AWS per risolvere i problemi aziendali. I quesiti spesso hanno molto testo da leggere e anche le risposte possono essere lunghe, quindi la capacità di leggere velocemente e scegliere rapidamente la soluzione migliore diventa quasi essenziale.

Come prepararsi

AWS ha i suoi corsi di preparazione alle varie certificazioni, ma ci sono corsi che potete seguire tramite partner come Global Knowledge. Queste lezioni virtuali di più giorni, purtroppo disponibili solo in inglese o in altre lingue (ma non l’italiano) e possono contenere anche laboratori pratici, ma arrivano a costare fino a 3000 euro. Esistono comunque opzioni molto meno costose. A Cloud Guru è stato per molti anni un popolare sito di apprendimento virtuale online per la preparazione alle certificazioni AWS e recentemente si è fuso con Linux Academy.

Risorse