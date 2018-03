Secondo un nuovo report di Hays, i professionisti che cercano di sviluppare competenze digitali a prova di futuro devono prendere in considerazione aree come la sicurezza informatica, la business intelligence, la scienza dei dati/big data, DevOps, e lo sviluppo di JavaScript e UX/UI. Le sfide portate dalla trasformazione digitale e dai dati stanno surriscaldando la cosiddetta guerra dei talenti e Hays sottolinea come le competenze di sviluppo del software siano ormai fondamentali per la maggior parte delle aree che offrono le maggiori opportunità di crescita professionale.

“Non sono solo le organizzazioni digitali native ad abbracciare le ultime tecnologie di trasformazione, ma anche le organizzazioni più tradizionali stanno facendo investimenti strategici per garantire che rimangano rilevanti nel mondo digitale. Se le persone in cerca di lavoro hanno quello che serve per aiutarle, è probabile che si troveranno di fronte a una svolta importantissima nella loro carriera” ha dichiarato Adam Shipley, direttore regionale senior di Hays.

Dal report emerge come le grandi organizzazioni siano desiderose di assumere specialisti della sicurezza informatica, in particolare all’interno della finanza, delle utility e dell’industria retail e come stiano combattendo per attirare i migliori talenti. Nell’area della business intelligence Hays ha specificato che, quando le aziende incrementano i loro investimenti nella protezione, nella gestione e nell’utilizzo dei loro dati, i candidati con competenze di BI sono molto ricercati per aiutare a guidare il processo decisionale operativo.

Inoltre, con la dimensione dei dati in continua crescita insieme all’apprendimento automatico e all’analisi predittiva, Hays ha affermato che verranno create una serie di competenze e di nuovi ruoli. Anche gli ingegneri con competenze di scripting approfondite saranno molto richiesti (soprattutto per quanto riguarda JavaScript). Sia le grandi che le piccole aziende si impegneranno poi a migliorare la propria customer experience, aprendo la strada allo sviluppo e alla progettazione di UX/UI.

“Quella di JavaScript è forse la competenza più importante che gli sviluppatori dovranno approfondire nel prossimo futuro”, ha osservato Hays. “Gli sviluppatori dovrebbero cercare di acquisire esperienza nella creazione di applicazioni con queste tecnologie in un ambiente commerciale, in particolare con Node.JS, Angular.JS e React.JS.”

A gennaio Hays ha pubblicato il suo rapporto Specialist Recruitment, che ha evidenziato come gli sviluppatori di PHP e Drupal fossero due tra le figure più ricercate e, soprattutto nel caso di grandi società, sviluppare con Drupal sarà vista come una skill di enorme importanza.