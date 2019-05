A Milano, “STEM in the City” promuove arte e scienza. Obiettivo: ridurre il gender gap

Per ricordare il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, genio che più di tutti ha unito arte e scienza, la maratona STEM in the city, guadagna la A di arte e diventa STEMA. Si perde un po’ il doppio senso del nome (“stem”, acronimo per Science, Technology, Engineering and Math, in dialetto milanese significa anche “stiamo”), ma si guadagna in contenuti su temi importanti e dal futuro promettente, in cui si coniugano discipline umanistiche e artistiche con le tecnologie digitali.

La rassegna di eventi di tre giorni è stata inaugurata oggi al Teatro alla Scala, con la presenza del sindaco Giuseppe Sala e delle assessore alla trasformazione digitale Roberta Cocco e all’educazione Laura Galiberti. Per Sala “Leonardo scelse di stabilirsi a Milano per vent’anni perché era una città illuminata, in cui si potevano coniugare liberamente arte e scienza. Una città che esprime il meglio di sé quando si assume dei rischi e accetta la sfida del cambiamento”.

Un cambiamento che, seppur timido, sembra finalmente muoversi in senso positivo anche per quanto riguarda la partecipazione delle donne nelle discipline e nelle professioni tecniche e scientifiche. Molto c’è ancora da fare. Citando una ricerca dell’Osservatorio Talents Venture, Roberta Cocco riporta che solo il 17,7% delle iscritte alle università frequenta un corso STEM, ma il dato sale al 20% al Sud, è in crescita ed è il migliore da dieci anni a questa parte. Nelle facoltà STEM, poi, le studentesse rappresentano il 37% degli iscritti, dato che ci pone al terzo posto in Europa per presenza femminile nelle discipline scientifiche.

Per Laura Galimberti, è necessario iniziare fin dai primi anni, dalle scuole dell’infanzia e primarie, a promuovere la cultura scientifica, che può rappresentare un anticorpo contro la piaga delle fake news.

La maratona durerà fino all’8 maggio. L’elenco completo dei 50 eventi, suddivisi tra eventi pubblici, per genitori ed educatori e per i diversi ordini di scuole (primaria, secondaria di primo e secondo grado, università) è disponibile sul sito https://www.steminthecity.eu/