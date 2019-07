6 Pluralsight

E’ possibile accedere a tutti i corsi online di Pluralsight per 29 dollari al mese o 299 dollari l’anno.

Esistono molti corsi di analisi dei dati specifici per determinati strumenti, come Adobe o Azure, ma per una panoramica generale vi segnaliamo Data Analytics: Hands On.

Questo corso online copre i fondamenti dell’analisi dei dati e include demo per gli studenti per mettere in pratica la teoria.

Destinato ai principianti, questo corso non richiede conoscenze pregresse e offre oltre cinque ore di contenuti video.