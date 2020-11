Customer Experience di livello superiore tra cloud e intelligenza artificiale

Oltre l’80% dei consumatori pagherebbe per una migliore customer experience, sarebbe più fedele, soddisfatto e disponibile a raccomandare i prodotti. Queste sono alcune delle evidenze del report Ridisegnare il Customer Service per rispondere alle nuove aspettative dei clienti, la nuova ricerca commissionata da Salesforce e realizzata da IDC per comprendere le priorità di innovazione che le aziende dovrebbero tenere in considerazione per elaborare le proprie strategie in ambito customer experience.

Per l’80% delle aziende italiane, l’integrazione del Customer Service con gli altri dipartimenti in contatto con i clienti, è una priorità assoluta. Tuttavia, attualmente solo il 19% delle aziende europee è in grado di avere una vista a 360 gradi del cliente che include tutte le aree (marketing, vendita e servizio clienti). Inoltre, solo un quarto dei dipartimenti europei di Customer Service ha un accesso completo ai dati dei clienti e dei prospect e solo il 20% possiede un’integrazione completa con i tool di marketing.

I dipartimenti di Marketing, Pubblicità e Promozione, Vendite ed eCommerce condividono solitamente i dati dei clienti, ma il Customer Service e il Contact Center, con un focus sulla fidelizzazione dei clienti, sono spesso privi di questi dati. La collaborazione multifunzionale tra Customer Service e il Contact Center è fondamentale per orchestrare in maniera olistica e intelligente le azioni mirate al coinvolgimento dei clienti. Solo attraverso il lavoro congiunto di tutte le aree del CRM, come un’unica squadra, si potrà eccellere nell’operatività e ottenere i vantaggi di una maggior customer intimacy, fondamentale per la fidelizzazione di clienti e per sostenere la crescita della fiducia che questi ripongono nell’azienda.

Le tecnologie al servizio di un Customer Service di nuova generazione

Le divisioni dedicate al Customer Service hanno come massima priorità assicurare la fidelizzazione dei clienti (Customer Retention). Per farlo hanno oggi a disposizione diverse soluzioni tecnologiche: